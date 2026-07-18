Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /हथेली में है तो होगा पैसा ही पैसा! विदेश में बैठकर उड़ाएंगे मौज; जानें क्या कहता है V का ये खास निशान?

हथेली में है तो होगा पैसा ही पैसा! विदेश में बैठकर उड़ाएंगे मौज; जानें क्या कहता है 'V' का ये खास निशान?

सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार हथेली की भाग्य रेखा, धन रेखा और हृदय रेखा पर बनने वाला V का निशान जीवन में आर्थिक उन्नति और विदेश यात्रा के योगों को दर्शाने का काम करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 18, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:45 PM IST
हथेली में है तो होगा पैसा ही पैसा! विदेश में बैठकर उड़ाएंगे मौज; जानें क्या कहता है 'V' का ये खास निशान?

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पीवी सिंधु का ऐतिहासिक करिश्मा, पहली बार मिला जापान ओपन फाइनल का टिकट
PV Sindhu43 min ago
2
Best monsoon destinations47 min ago
3
lifestyle47 min ago
4
cricket1 hr ago
5
sunny deol1 hr ago