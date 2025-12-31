Advertisement
trendingNow13059277
Hindi Newsऐस्ट्रोसफल लोगों को क्‍यों करना पड़ता है भारी संघर्ष? कुंडली में कैसे बनता है संघर्ष योग जो देता है असाधारण सफलता

सफल लोगों को क्‍यों करना पड़ता है भारी संघर्ष? कुंडली में कैसे बनता है 'संघर्ष योग' जो देता है असाधारण सफलता

Astrology : सफलता कुछ लोगों को प्‍लेट में सजकर मिलती है तो कुछ को भारी संघर्ष करना पड़ता है. संघर्ष का ये दौर उन्‍हें सोना बना देता है और फिर वो जगमगाते सितारे बन जाते हैं. ऐसे लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो उन्‍हें बहुत संघर्ष देते हैं लेकिन फिर बंपर सक्‍सेस भी देते हैं. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानिए कुंडली के ये खास योग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफल लोगों को क्‍यों करना पड़ता है भारी संघर्ष? कुंडली में कैसे बनता है 'संघर्ष योग' जो देता है असाधारण सफलता

Shubh Yog in Kundli : हम अक्‍सर देखते हैं की जो लोग आज बहुत सफल है, उनका बीता हुआ जीवन संघर्ष, अपमान, रुकावटों और दुखों से भरा होता है. वे संघर्ष के लंबे दौर से गुजरने के बाद सफलता का स्‍वाद चखते हैं. साथ ही ये संघर्ष उनकी पर्सनालिटी में कई ऐसे बदलाव लाते हैं जो उन्‍हें ना केवल सफल बल्कि बेहतर इंसान भी बनाते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार कई लोगों की कुंडली में बने योग उन्‍हें पहले भारी संघर्ष देते हैं और बाद में बड़ी सफलता है. इसलिए इन योगों को 'संघर्ष योग' कहा जाता है. ये संघर्ष का समय ऐसा होता है कि अक्‍सर लोग टूट जाते हैं. लेकिन जो नहीं टूटते अंत में वही संघर्ष उनको असाधारण ऊंचाई तक ले जाता है. जानिए कुंडली में बनने वाले ये योग कौनसे हैं. 

कुंडली के शुभ योग 

विपरीत राजयोग - विपरीत राजयोग तब बनता है, जब 6th 8th या 12th भाव के स्वामी इन्ही में से किसी भाव में बैठे हो या आपस में युति / दृष्टि  या स्थान परिवर्तन करे. ऐसे में जीवन की शुरुवात संघर्ष के साथ होती है, कष्ट भोगना पड़ता है. बार-बार गिरने की परिस्थिति आती है, लेकिन यही संघर्ष अप्रत्यशित रूप से धन, सफलता और उच्च पद की प्राप्ति करवाता है. ऐसे लोग मुशिकल हालत में शांत बने रहते है और लगता जीवन में प्रयास करते रहते हैं. इसलिए देखा गया है ऐसे लोगो को देर से सही लेकिन बड़ी सफलता मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जनवरी में गिल्लियां बिखेर देंगे 4 ग्रह, 5 राशि वालों को चारों तरफ से मिलेगा पैसा, पढ़ें 12 राशियों का मासिक राशिफल

श्रापित योग (शनि + राहु) - जब कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हो या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो श्रापित योग का निर्माण होगा है. ये योग इंसान को समाज से अलग कर देता है, मानसिक तनाव और हर काम में रूकावट आती है. ऐसे लोग भीड़ में फिट नहीं हो पाते, सिस्टम को चुनौती देते हैं. अपने दम पर पहचान बनाते हैं. बहुत से सेल्फ मेड लोग इसी कारण सामान्य जीवन नहीं जी पाते, लेकिन असाधारण बन जाते हैं.  

यह भी पढ़ें: धरती पर उठेंगी आग की लपटें, आसमान में खून की तरह लाल हो जाएगा चांद, बेहद खतरनाक है 2026 की ये रात

विष दोष (शनि चंद्र योग) - यह योग व्यक्ति को अंदर से बहुत संवेदनशील बना देता है. ऐसे लोगों का बचपन अकेलेपन में गुजरता है. बचपन से ही जिम्मेदारी उठाते हैं. भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं. लेकिन ऐसे लोगो में गहरी सोच, धैर्य और जीवन की सच्चाई को समझने की क्षमता होती है. ये लोग शांत दिखते है और अंदर से काफी मजबूत होते हैं.  

यह भी पढ़ें: 2026 में सबसे ज्‍यादा पैसा कमाएंगे ये 5 राशि वाले लोग, उछल जाएंगे बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर, हर जगह होगी वाह-वाह

संघर्ष के बाद निखर जाती है पर्सनालिटी 

जो लोग बचपन से संघर्ष बचपन देखते हैं वो जल्दी मैच्‍योर हो जाते हैं. वे भ्रम में जीवन नहीं जीते. कुंडली के ये योग साधारण नहीं असाधारण सफलता के लिए तैयारी करा रहे होते हैं. लिहाजा ऐसे योग हों और खूब संघर्ष करना पड़े तो हार ना मानें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

sangharsh yog

Trending news

80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती