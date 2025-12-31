Shubh Yog in Kundli : हम अक्‍सर देखते हैं की जो लोग आज बहुत सफल है, उनका बीता हुआ जीवन संघर्ष, अपमान, रुकावटों और दुखों से भरा होता है. वे संघर्ष के लंबे दौर से गुजरने के बाद सफलता का स्‍वाद चखते हैं. साथ ही ये संघर्ष उनकी पर्सनालिटी में कई ऐसे बदलाव लाते हैं जो उन्‍हें ना केवल सफल बल्कि बेहतर इंसान भी बनाते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार कई लोगों की कुंडली में बने योग उन्‍हें पहले भारी संघर्ष देते हैं और बाद में बड़ी सफलता है. इसलिए इन योगों को 'संघर्ष योग' कहा जाता है. ये संघर्ष का समय ऐसा होता है कि अक्‍सर लोग टूट जाते हैं. लेकिन जो नहीं टूटते अंत में वही संघर्ष उनको असाधारण ऊंचाई तक ले जाता है. जानिए कुंडली में बनने वाले ये योग कौनसे हैं.

कुंडली के शुभ योग

विपरीत राजयोग - विपरीत राजयोग तब बनता है, जब 6th 8th या 12th भाव के स्वामी इन्ही में से किसी भाव में बैठे हो या आपस में युति / दृष्टि या स्थान परिवर्तन करे. ऐसे में जीवन की शुरुवात संघर्ष के साथ होती है, कष्ट भोगना पड़ता है. बार-बार गिरने की परिस्थिति आती है, लेकिन यही संघर्ष अप्रत्यशित रूप से धन, सफलता और उच्च पद की प्राप्ति करवाता है. ऐसे लोग मुशिकल हालत में शांत बने रहते है और लगता जीवन में प्रयास करते रहते हैं. इसलिए देखा गया है ऐसे लोगो को देर से सही लेकिन बड़ी सफलता मिलती है.

श्रापित योग (शनि + राहु) - जब कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हो या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तो श्रापित योग का निर्माण होगा है. ये योग इंसान को समाज से अलग कर देता है, मानसिक तनाव और हर काम में रूकावट आती है. ऐसे लोग भीड़ में फिट नहीं हो पाते, सिस्टम को चुनौती देते हैं. अपने दम पर पहचान बनाते हैं. बहुत से सेल्फ मेड लोग इसी कारण सामान्य जीवन नहीं जी पाते, लेकिन असाधारण बन जाते हैं.

विष दोष (शनि चंद्र योग) - यह योग व्यक्ति को अंदर से बहुत संवेदनशील बना देता है. ऐसे लोगों का बचपन अकेलेपन में गुजरता है. बचपन से ही जिम्मेदारी उठाते हैं. भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं. लेकिन ऐसे लोगो में गहरी सोच, धैर्य और जीवन की सच्चाई को समझने की क्षमता होती है. ये लोग शांत दिखते है और अंदर से काफी मजबूत होते हैं.

संघर्ष के बाद निखर जाती है पर्सनालिटी

जो लोग बचपन से संघर्ष बचपन देखते हैं वो जल्दी मैच्‍योर हो जाते हैं. वे भ्रम में जीवन नहीं जीते. कुंडली के ये योग साधारण नहीं असाधारण सफलता के लिए तैयारी करा रहे होते हैं. लिहाजा ऐसे योग हों और खूब संघर्ष करना पड़े तो हार ना मानें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)