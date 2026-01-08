Advertisement
trendingNow13067352
Hindi Newsऐस्ट्रोSwapna Shastra : सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

Swapna Shastra : सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

Sapne me Arthi Dekhne ka Matlab : सपने में अर्थी देखना, शव देखना या जलती हुई चिता दिखना डराने वाला अहसास देता है. साथ ही यह असलियत में भी अहम संकेत देता है. ऐसे सपने आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत, उम्र आदि से जुड़े महत्‍वपूर्ण इशारे देते हैं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapna Shastra : सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

Sapne me Chita Dekhna : सपने आना आम बात है लेकिन ज्‍योतिष और स्‍वप्‍न शास्‍त्र में सपनों को बहुत महत्‍व दिया गया है. सपने भविष्‍य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं. साथ ही व्‍यक्ति की मनोदशा से जुड़े संकेत भी देते हैं. सपने में अर्थी देखना बहुत खास सपना है. जिसका सीधा संबंध व्‍यक्ति की आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत और उम्र से है. जानिए सपने में अर्थी देखना शुभ या अशुभ.  

सपने में अर्थी देखने के मतलब 

सपने में यदि अर्थी देखें तो इसका मतलब है कि आपको जल्‍द नौकरी-व्‍यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है. कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मुनाफा हो सकता है. ऐसा सपना अचानक धन लाभ के भी योग बनाता है. यदि बीमार व्‍यक्ति अर्थी देखे तो उसकी सेहत में सुधार आता है. यह बीमारी से निजात मिलने का इशारा देता है. यदि मरणासन्‍न व्‍यक्ति मरा हुआ दिखे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: उच्‍च राशि मकर में मंगल का गोचर, धन के साथ जमीन-जायदाद में होगी बढ़ोतरी, करियर में आएगा बड़ा उछाल

जलती हुई चिता 

वहीं सपने में जलती हुई चिता देखना समस्‍याओं का अंत होने का प्रतीक है. खासतौर पर यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हों और तब यह सपना आए तो जल्‍द राहत मिलने का प्रतीक है. इसके अलावा सपने में जलती हुई चिता देखने का मतलब किसी से झगड़ा होने या रिश्‍ता खत्‍म होने का इशारा भी है. 

इसके अलावा सजी हुई चिता को देखना नई शुरुआत का भी प्रतीक है. यह बताता है कि आपने जीवन में एक नए अध्‍याय की शुरुआत होने वाली है. कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

किसी अपने को चिता पर लेटे हुए देखने 

यदि किसी अपने को या खुद को चिता पर लेटे हुए देखें तो यह अचानक कोई बड़ी खुशी मिलने का संकेत है. साथ ही यह उम्र लंबी करता है. वहीं कई बार खुद को चिता पर लेटे देखना सेहत के लिहाज से अशुभ माना जाता है और स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है. 

यह भी पढ़ें: बंगला-लग्‍जरी गाड़ी, फुल ऐश वाली जिंदगी, अगले 11 महीने में इन राशि वालों का ये सपना होगा पूरा, रोज बढ़ेगा धन-वैभव

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

Trending news

...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट