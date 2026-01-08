Swapna Shastra : सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

Sapne me Chita Dekhna : सपने आना आम बात है लेकिन ज्‍योतिष और स्‍वप्‍न शास्‍त्र में सपनों को बहुत महत्‍व दिया गया है. सपने भविष्‍य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं. साथ ही व्‍यक्ति की मनोदशा से जुड़े संकेत भी देते हैं. सपने में अर्थी देखना बहुत खास सपना है. जिसका सीधा संबंध व्‍यक्ति की आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत और उम्र से है. जानिए सपने में अर्थी देखना शुभ या अशुभ.

सपने में अर्थी देखने के मतलब

सपने में यदि अर्थी देखें तो इसका मतलब है कि आपको जल्‍द नौकरी-व्‍यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है. कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मुनाफा हो सकता है. ऐसा सपना अचानक धन लाभ के भी योग बनाता है. यदि बीमार व्‍यक्ति अर्थी देखे तो उसकी सेहत में सुधार आता है. यह बीमारी से निजात मिलने का इशारा देता है. यदि मरणासन्‍न व्‍यक्ति मरा हुआ दिखे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है.

जलती हुई चिता

वहीं सपने में जलती हुई चिता देखना समस्‍याओं का अंत होने का प्रतीक है. खासतौर पर यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हों और तब यह सपना आए तो जल्‍द राहत मिलने का प्रतीक है. इसके अलावा सपने में जलती हुई चिता देखने का मतलब किसी से झगड़ा होने या रिश्‍ता खत्‍म होने का इशारा भी है.

इसके अलावा सजी हुई चिता को देखना नई शुरुआत का भी प्रतीक है. यह बताता है कि आपने जीवन में एक नए अध्‍याय की शुरुआत होने वाली है. कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है.

किसी अपने को चिता पर लेटे हुए देखने

यदि किसी अपने को या खुद को चिता पर लेटे हुए देखें तो यह अचानक कोई बड़ी खुशी मिलने का संकेत है. साथ ही यह उम्र लंबी करता है. वहीं कई बार खुद को चिता पर लेटे देखना सेहत के लिहाज से अशुभ माना जाता है और स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है.

