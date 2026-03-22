Saptahik Ank Rashifal: अंक शास्‍त्र में जन्‍मतारीख के जोड़ से मूलांक निकाला जाता है. फिर किसी दिन, सप्‍ताह, महीने या साल के लिए मूलांक 1 से मूलांक 9 तक के भविष्‍यफल की गणना की जाती है. 23 मार्च से 29 मार्च 2026 तक का समय मूलांक 1 से मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें इस हफ्ते का साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष.

साप्‍ताहिक अंक राशिफल 23 से 29 मार्च 2026

मूलांक 1 - (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 1 वालों को इस हफ्ते बेवजह का दबदबा दिखो की बजाय सावधानी और विनम्रता से अपना काम पूरा करना चाहिए. समझदारी से लिए गए फैसले ही सफलता दिलाएंगे. पुराने प्रोजेक्‍ट में यदि काम आपके मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है तो नए सिरे से प्‍लानिंग करें. पैसों के मामले में जोखिम लेने की गलती इस हफ्ते ना करें. रिश्‍तों में नरमी से पेश आएं. तनाव रह सकता है.

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मूलांक 2 - (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

इस हफ्ते मूलांक 2 वालों की समझबूझ अच्‍छी रहेगी, जिससे वे सही फैसले लेंगे. साथ ही आप आने वाले परेशानियों को पहले ही भांप लेंगे, जिससे आपके लिए उनसे निपटना आसान रहेगा. पैसे और इमोशंस या रिश्‍तों को अलग-अलग रखें, वरना नुकसान में रहेंगे. सेहत का ख्‍याल रखें. समय-समय पर पानी पीते रहें. किसी से भी गलतफहमी न बढ़ने दें.

मूलांक 3 - (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 3 वालों के लिए इस हफ्ते नए आइडियाज पर काम करना अच्‍छा रहेगा. साथ ही अनुशासन भी बनाए रखें. यदि आप अपने विचारों को जमीन पर उतार पाए तो बहुत सफल होंगे. फालतू खर्च ना करें. काम का बोझ थकान देगा. इसलिए खान-पान सही रखें और समय पर आराम करें. दिल की बात करने के लिए समय फेवरेबल है.

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मूलांक 4 - (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 4 के लोग इस हफ्ते नए काम बिखेरने से पहले पुराने काम समेट लें. खुद को व्‍यवस्थित करें, फिर आगे बढ़ें. भले ही तरक्‍की की रफ्तार कम हो लेकिन सतत प्रयास बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं. आर्थिक स्थिति मध्‍यम बनी रहेगी. रिश्‍तों में दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं का इजहार करने में कंजूसी न करें.

मूलांक 5 - (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 5 वालों के काम इस हफ्ते धीरे-धीरे बनेंगे. इसलिए धैर्य रखें. आप अपनी कोशिशें जारी रखें. आने वाले समय में सफलता मिलेगी. अचानक खर्च बढ़ने से दिक्‍कत हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें. अपनी सेहत का ध्‍यान रखें. बेचैनी सता सकती है. गुस्‍से से बचें.

मूलांक 6 - (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 6 वालों को दूसरों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है. लेकिन उसकी अनदेखी करें. यदि कोई आपसे मदद मांगे तो सोच-समझकर करें. फिजूलखर्ची से बचें. अपने लिए समय निकालें. करियर में बड़ी तरक्‍की मिलने के योग बन रहे हैं. किसी से अनबन थी तो अब दूर होगी.

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मूलांक 7 - (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

इस हफ्ते यह विश्‍लेषण करने का समय है कि आप अपने लक्ष्‍य पाने में सफल क्‍यों नहीं हो रहे हैं. जल्‍दबाजी में फैसले न लें. खासकरके पैसों से जुड़े फैसले देखभाल कर करें. थकान महसूस हो सकती है. आप कुछ वक्‍त अकेले बिताना चाहेंगे. मेडिटेशन करें.

मूलांक 8 - (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 8 वाले लोग झगड़े या टकराव से बचें. वरना अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे. ध्‍यान रखें कि कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ा और ताकतवर जवाब होता है. तनाव से बचें. निवेश संबंधी योजनाओं पर फिर से विचार करें. अपनों के सामने भावनाएं बताएं.

मूलांक 9 - (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

मूलांक 9 वाले लोग पुराने अधूरे कामों को तेजी से निपटाएं. उसके बाद ही आगे बढ़ें या नए काम में हाथ डालें. मन और दिमाग में स्‍पष्‍टता बढ़ेगी. दिखावे के चक्‍कर में बहुत ज्‍यादा खर्च न करें. यदि किसी बात की चिंता सताए तो मन में रखने की बजाय किसी अपने से शेयर करें या कागज पर लिखकर जला दें. रिश्‍तों में माफी दे देना अपने बोझ को कम करने के लिए जरूरी है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)