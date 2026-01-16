Weekly Horoscope : 7 दिन में 6 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मचाएगा तहलका, पढ़ें मेष से मीन राशि पर कैसा होगा असर?

साप्ताहिक राशिफल 19 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 : 20 जनवरी को अरुण ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. इसके बाद 21 जनवरी को शुक्र का श्रवण नक्षत्र में, 23 जनवरी को बुध का श्रवण नक्षत्र में, 24 जनवरी को सूर्य का श्रवण नक्षत्र में और 25 जनवरी को केतु का पूर्वाफाल्‍गुनी नक्षत्र में गोचर होगा. वहीं इस दौरान चंद्रमा कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर करेंगे. पढ़ें सभी 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल.

साप्‍ताहिक राशिफल मेष राशि

यह सप्ताह मेष राशि जातकों के लिए कार्यप्रधान रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान, नींद की कमी या सिरदर्द परेशान कर सकता है. धन-संपत्ति के मामले में आय के नए अवसर मिलेंगे, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे. व्यापार में तेजी आएगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति की चर्चा हो सकती है. करियर को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं, विशेषकर इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी सिद्ध होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें : मंगल-बुध के बीच छिड़ेगा घमासान युद्ध, 18 जनवरी से 4 राशियों के पैसे-करियर, लव लाइफ पर होगा बुरा असर

Add Zee News as a Preferred Source

साप्‍ताहिक राशिफल वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और लाभ देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में संयम आवश्यक है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत हैं. करियर में स्थायित्व आएगा. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है. यात्रा का योग है, परंतु सावधानी रखें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न होगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

साप्‍ताहिक राशिफल मिथुन राशि

इस सप्ताह मिथुन राशि जातकों को मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा, विशेषकर तनाव और अनिद्रा से बचें. धन की आवक बनी रहेगी, परंतु खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, साझेदारी में पारदर्शिता रखें. नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका मिल सकती है. करियर को लेकर नए विचार आएंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हेतु अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी. प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें. संतान को लेकर चिंता हो सकती है. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे.

साप्‍ताहिक राशिफल कर्क राशि

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सुख और प्रगति देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति संभव है. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं. यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल सिंह राशि

इस सप्ताह सिंह राशि जातकों को धैर्य रखने की आवश्यकता होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु हृदय या रक्तचाप से जुड़ी समस्या से सावधान रहें. धन खर्च अधिक रहेगा. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. नौकरी में अधिकारियों से मतभेद संभव है, संयम रखें. करियर में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत आवश्यक है. यात्रा के योग हैं. परिवार में मतभेद हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में संयम जरूरी है. प्रेम जीवन में दूरी आ सकती है. संतान की उपलब्धि से संतोष मिलेगा.

यह भी पढ़ें : लोमड़ी की तरह दिमाग चलाते हैं इस मूलांक के लोग, जॉब-बिजनेस करें या पॉलिटिक्‍स, हर हाल में होते हैं सफल

साप्‍ताहिक राशिफल कन्या राशि

इस सप्ताह कन्या राशि जातकों के लिए उन्नति और सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी, हालांकि अधिक काम के कारण थकावट महसूस हो सकती है. धन-संपत्ति के क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और बचत में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए यह समय नई योजनाएं शुरू करने का है, विस्तार और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि संभव है. करियर में स्थायित्व और प्रगति मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा शुभ रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन सुखमय रहेगा. संतान की उन्नति से हर्ष होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

साप्‍ताहिक राशिफल तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, विशेषकर तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें. धन-संपत्ति की स्थिति सामान्य रहेगी, आय बनी रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा. व्यापार में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण संभव है. करियर में धैर्य रखें. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए प्रयास बढ़ाएं. यात्रा के योग हैं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. संतान से सुख मिलेगा. समाज में मान बढ़ेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि

यह सप्ताह वृश्चिक राशि जातकों के लिए प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. धन-संपत्ति के क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग हैं, अचानक धन प्राप्ति भी संभव है. व्यापार में विस्तार होगा और नई डील या अनुबंध फाइनल हो सकता है. नौकरी में तरक्की मिलेगी. करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं. यात्रा लाभकारी होगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी. प्रेम और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

साप्‍ताहिक राशिफल धनु राशि

धनु राशि जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और धैर्य का है. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, थकान, कमर दर्द या रक्तचाप की समस्या हो सकती है. धन-संपत्ति के मामले में खर्च अधिक रहेगा, इसलिए बजट बनाकर चलें. व्यापार में नई चुनौतियां सामने आएंगी, साझेदारी में सावधानी रखें. नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है. करियर में धैर्य आवश्यक है. प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत बढ़ानी होगी. यात्रा के योग हैं. परिवार में मतभेद हो सकते हैं. प्रेम जीवन में संयम रखें. संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सप्ताह मिश्रित रहेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में विस्तार और लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी में सम्मान और पदोन्नति संभव है. करियर में स्थिरता आएगी. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा शुभ रहेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन मधुर रहेगा. संतान की उपलब्धि से हर्ष होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल कुंभ राशि

इस सप्ताह कुंभ राशि जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर सामने आएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. धन-संपत्ति के क्षेत्र में लाभ के योग हैं. व्यापार में नए संपर्क बनेंगे और विस्तार के अवसर मिलेंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदभार मिलेगा, जिससे करियर में उन्नति होगी. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा के योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी. संतान की उन्नति से प्रसन्नता होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति महसूस करेंगे. धन-संपत्ति की स्थिति संतोषजनक रहेगी, आय-व्यय संतुलित रहेगा. व्यापार में प्रगति होगी और नए प्रोजेक्ट या सौदे मिलने की संभावना है. नौकरी में पदोन्नति, प्रशंसा या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू और उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है. यात्रा लाभकारी होगी. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)