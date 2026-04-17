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Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Horoscope April 2026: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगा पैसा और किसे सावधान रहने की जरूरत? पढ़ें पूरा राशिफल

Weekly Horoscope April 2026: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगा पैसा और किसे सावधान रहने की जरूरत? पढ़ें पूरा राशिफल

Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: अप्रैल का यह सप्‍ताह खास रहने वाला है क्‍योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में वृषभ राशि में शुक्र-चंद्र की युति से 2 राजयोग बन रहे हैं. साथ ही मीन राशि में 4 ग्रह मौजूद रहेंगे. जानिए ये ग्रह गोचर किन राशियों को लाभ देंगे और किन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:53 PM IST
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साप्‍ताहिक राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026.
साप्‍ताहिक राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026.

Horoscope Next Week: 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 तक का समय ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत खास है. कई ग्रह एक कतार में आ रहे हैं. मीन राशि में मंगल, बुध, शनि और नेप्‍च्‍यून ग्रह रहेंगे. वहीं शुक्र अपनी राशि वृषभ में गोचर करके मालव्‍य राजयोग और चंद्रमा के साथ युति करके कलात्‍मक राजयोग बना रहे हैं. वहीं मेष राशि में सूर्य उच्‍च के होकर बैठे हैं. पढ़ें 20 से 26 अप्रैल का साप्‍ताहिक राशिफल. 

साप्‍ताहिक राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026  

मेष साप्‍ताहिक राशिफल (Aries )

मेष राशि वाले जातकों को इस हफ्ते वर्कप्‍लेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अपना काम अच्‍छे से निभाएं और खुद को साबित करें. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. थकान और नींद की कमी हो सकती है. पार्टनर से न उलझें, वरना छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है. 
शुभ दिन : मंगलवार 
शुभ रंग : लाल 

वृषभ साप्‍ताहिक राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि में ही शुक्र गोचर कर रहे हैं और इन जातकों को धन व तरक्‍की देंगे. ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. आपकी स्थिति मजबूत होगी. निवेश से उम्मीद से ज्यादा लाभ हो सकता है. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा. महत्‍वपूर्ण काम पूरा होने की खुशी रहेगी. 
शुभ दिन - शुक्रवार 
शुभ रंग - गुलाबी 

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यह भी पढ़ें: सालों बाद अक्षय तृतीया पर शुक्र-चंद्र की वृषभ में युति! बन रहे 2 राजयोग, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

मिथुन साप्‍ताहिक राशिफल  (Gemini)

मिथुन राशि वालों को इस हफ्ते कई कामों में सक्रिय रहना पड़ सकता है. जिससे थकान और सिरदर्द हो सकता है. अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. किसी पुराने दोस्त से संपर्क खुशी देगा. 
शुभ दिन : बुधवार 
शुभ रंग : हरा 

कर्क साप्‍ताहिक राशिफल (Cancer)

इस हफ्ते काम में मन कम लगेगा, फोकस की कमी रहेगी, जिससे काम बिगड़ सकते हैं. बेवजह के खर्चे आपका बिगड़ सकते हैं, लिहाजा बहुत सोच-समझकर खर्च करें. मौसमी बीमारियां तंग करेंगी. परिवार में मनमुटाव हो सकता है. 
शुभ दिन - सोमवार 
शुभ रंग - सफेद 

सिंह साप्‍ताहि‍क राशिफल (Leo)

यह सप्‍ताह सिंह राशि वालों के करियर के लिहाज से शुभ है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है. साथ में इनकम भी बढ़ सकती है. परिवार और पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे. 
शुभ दिन - रविवार
शुभ रंग - गोल्‍डन 

(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक

कन्या साप्‍त‍ाहिक राशिफल (Virgo)

कन्‍या राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का है. साथ ही पूरी कोशिश करें कि आने वाले समय के लिए कुछ बचत कर सकें. सेहत का ध्‍यान रखें. किसी अहम रिश्‍ते से जुड़ी सच्‍चाई सामने आ सकती है. 
शुभ दिन - बुधवार 
शुभ रंग - हरा 

तुला साप्‍ताहिक राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों को इस हफ्ते टीमवर्क में चुनौती आ सकती है, लेकिन आपका अपना परफॉर्मेंस अच्‍छा रहेगा. उधार देने से बचें. वरना पैसा डूब सकता है. हड्डी में समस्‍या या कमर-पीठ में दर्द हो सकता है. रिश्‍तों में गलतफहमियों से बचें. 
शुभ दिन - शुक्रवार
शुभ रंग - सफेद, क्रीम 

वृश्चिक साप्‍ताहिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें. इससे करियर में लाभ होगा. कारोबार में तेजी आएगी. अचानक धन लाभ हो सकता है. तनाव दूर होगा. रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. 
शुभ दिन - मंगलवार 
शुभ रंग - मैरून 

धनु साप्‍ताहिक राशिफल (Sagittarius)

यह सप्‍ताह धनु राशि वालों के लिए कई मामलों में अच्‍छा रहेगा. कामकाज अच्‍छा चलेगा. आर्थिक स्थिति में संतुलन रहेगा. यानी कि आय के मुताबिक ही खर्च रहेगा. यात्रा पर जा सकते हैं. सेहत भी संतोषजनक रहेगी. नया रिश्‍ता शुरू हो सकता है. 
शुभ दिन - गुरुवार 
शुभ रंग - पीला 

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, आने वाले दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

मकर साप्‍ताहिक राशिफल (Capricorn)

इस हफ्ते मकर राशि वालों को बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं. अच्‍छी बात यह है कि समय और किस्‍मत आपका साथ देगा. कारोबार के लिए समय मुनाफा देने वाला है. पुरानी समस्‍या दूर होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. 
शुभ दिन - शनिवार 
शुभ रंग - पीला 

कुंभ साप्‍ताहिक राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह नए आइडियाज पर काम करने के लिए अच्‍छा है. लंबे समय से आप जो योजना बना रहे हैं, उसे इम्‍प्‍लीमेंट कर सकते हैं. हालांकि बेवजह के खर्च बजट बिगाड़ेंगे. आंखों संबंधी समस्‍या हो सकती है. परिवारजनों के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे. 

मीन साप्‍ताहिक राशिफल (Pisces)

यह सप्‍ताह मीन राशि वालों के लिए मिश्रित रहेगा. एक ओर करियर और पैसे से संबंधित लाभ हो सकता है. दूसरी ओर किसी काम में देरी होने से गुस्‍सा या तनाव रहेगा. इस दौरान जीवनसाथी से हर कदम पर सहयोग मिलेगा. 
शुभ दिन - गुरुवार 
शुभ रंग - पीला और सुनहरा 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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