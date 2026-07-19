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Weekly Horoscope in Hindi: कन्‍या राशि वालों की इस हफ्ते VIP लोगों से होगी मुलाकात, कुंभ-मीन को अपमान का खतरा

Weekly Rashifal : जुलाई का नया सप्‍ताह मेष राशि वालों को कारोबार में लाभ दे सकता है. वहीं कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए मान हानि के योग बन रहे हैं. पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल.

Written ByShyam ThakurEdited By:Shraddha Jain
Published: Jul 19, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:12 AM IST
Weekly Horoscope in Hindi: कन्‍या राशि वालों की इस हफ्ते VIP लोगों से होगी मुलाकात, कुंभ-मीन को अपमान का खतरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shyam Thakur

Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है. 

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