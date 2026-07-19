साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 जुलाई: इस सप्ताह चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे. जो कुछ लोगों को शोहरत और पैसा देंगे. वहीं कुछ के लिए मानहानि का योग बना रहे हैं. ऐसे में जुलाई का यह सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें 20 जुलाई से 26 जुलाई 26 का साप्ताहिक राशिफल.
आपके काम-धंधे के लिए 21 और 22 जुलाई अच्छा रहेगा और सफलता मिलेगी क्योंकि चन्द्रमा आपके जन्म राशि से सप्तम भाव तुला राशि में रहेंगे. जनसंपर्क प्रबल रहेगी. मान-सम्मान भी मिलेगा.
परन्तु 20, 23, 24 और 25 जुलाई चन्द्रमा की स्थिति - 20 में छठा, 23 से 25 को अष्टम में परेशानी वाला समय रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले ना लें. फिर 26 जुलाई को चन्द्र नवम भाव में भाग्य का साथ दिलाएंगे और आपके काम बनेंगे.
आर्थिक स्थिति: 21, 22 और 26 छोड़कर 20, 23, 24 और 25 को घाटा, हानि आदि संभव है. सावधानी बरतें. 21, 22, 26 को मुनाफा व सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है.
20, 21 से 26 जुलाई के बीच - 20, 24 एवं 25 जुलाई को चन्द्र का सप्तम भाव और वृश्चिक राशि में गोचर शुभ संकेत दे रहे है,आपके व्यवसाय, नौकरी में लाभ मिलेगा. अपने जरूर काम इसी तीन तारीखों में करें. बाकी के दिन विपत्तियां आने की संभावना है. सावधानी बरतें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में 20, 24 एवं 25 को शुभ है. खास कर 24, 25 को चन्द्र, मंगल की परस्पर दृष्टि विशेष लाभ मिलेगा.
20 जुलाई से 23 जुलाई शाम 6:00 बजे तक शुभ फल. शुभ कार्यों को करें. महत्त्वपूर्ण कार्य बनेंगे. चन्द्र चतुर्थ एवं पंचम भाव में है. 23 जुलाई शाम 6 बजे से 26 तारीख के सुबह 8 बजे तक आपत्ति आएगी. दुश्मन परेशान करेगे. चन्द्र छठे भाव में. 26 तारीख 8 बजे सुबह से शुभ दिन है. सफलता मिलेगी. चन्द्र सप्तम भाव में.
आर्थिक स्थिति: 23 जुलाई शाम 6 बजे से 26 तारीख के सुबह 8 बजे तक आर्थिक फैसले और खतरा ना लें. बाकी के सभी दिन शुभ हैं.
व्यापार नौकरी के लिए 20 तारीख से 26 जुलाई सुबह 8 बजे तक अत्यंत शुभ है. 24, 25 जुलाई चन्द्र + मंगल की परस्पर दृष्टि पंचम से और ग्यारहवें भाव से अति उत्तम फल देगा. 26 के 8 बजे के बाद से सारा दिन सावधानी बरतें. चन्द्र छठे भाव में.
आर्थिक स्थिति: 24, 25 कोई बड़ा लाभ मिलने की सम्भावना है. अति शुभ समय. 26 छोड़कर बाकी तारीखें भी सामान्य तौर पर शुभ.
20 से लेकर 26 तक आपके सारे दिन शुभ रहेंगे. 24-25 को काम सामान्य, धीमी गति परन्तु फिर भी शुभ है. चन्द्र + मंगल की परस्पर दृष्टि है.
आर्थिक स्थिति: 20 जुलाई खास धन लाभ यानी पैसा आने का प्रबल दिन है. बाकी दिन भी शुभ है.
20 जुलाई से 26 जुलाई सारे दिन शुभ रहेंगे. 20 जुलाई काफी प्रबल दिन है. चन्द्र आपकी जन्म राशि में हैं. अहम लोगों से सही वक्त और सही जगह पर मिलना होगा. यानी V.I.P लोगों से काम भी बनेगा.
आर्थिक स्थिति: 20-26 सभी दिन शुभ फल परन्तु 21, 22 जुलाई विशेष लाभ. धन लाभ अवश्य आएगा.
20 जुलाई सावधानी बरतें. काम बिगड़ेंगे. 21-26 जुलाई शुभ समय. विशेष तौर पर 21 और 22 जुलाई अत्यन्त शुभ - कोई बड़ा काम बनेगा.
आर्थिक मामले: सिर्फ 20 जुलाई को घाटा होने की सम्भावना. 21 और 22 सामान्य, 23, 24, 25 धन लाभ ,बड़ा लाभ.
20 जुलाई शुभ परन्तु तनाव. चन्द्र + शनि की परस्पर दृष्टि 5/11 11/5 भाव से. 21, 22 - सावधानी. षड्यन्त्र, द्वारा विपत्ति आदि. 23 से 26 - कोई बड़ा काम बनेगा चन्द्र आपकी राशि से गोचर करेंगे.
आर्थिक स्थिति: 21, 22 को घाटा, हानि. बाकी सारे दिन शुभ. 20 जुलाई को अच्छा फायदा परन्तु तनाव के साथ.
20 जुलाई को दबाव महसूस होगा, परन्तु शुभ समय. तनाव की स्थिति. बहुत काम करना होगा चन्द्र, शनि की परस्पर दृष्टि 4/10 भाव. 21 से 23 जुलाई शाम 4 बजे तक कोई बड़ा काम बनेगा. सफलता मिलेगी. 23 जुलाई शाम 4.00 pm के बाद 26 के सुबह 8 बजे तक चन्द्र द्वादश भाव यानी सावधानी का समय. षड्यन्त्र, काम खराब होना आदि. 26 जुलाई 8.00 सुबह के बाद कोई बड़ा काम बनेगा.
आर्थिक: 23/7 - 4.00 शाम से 26/7 सुबह 8.00 तक घाटा. जरूरी आर्थिक फैसले टालें. 26/7 सुबह 8.00 के बाद शुभ.
चन्द्रमा का गोचर नवम (भाग्य), दशम (कर्म), व ग्यारहवे भाव (फायदा - शुभ) गोचर ये पूरा 20 से 26 जुलाई तक बहुत प्रबल एवं शुभ रहने वाला है. ये सारे दिन कोई बड़े-बड़े काम बनने की सम्भावना है. महत्त्वपूर्ण काम सारे इसी बीच करें. सफलता मिलेगी. सिर्फ 26 जुलाई को जरा सा सावधानी - चन्द्र बारहवें में.
आर्थिक: 24 से 26 जुलाई सारे दिन सुबह 8 बजे तक शुभ. 24, 25 जुलाई विशेष लाभ चन्द्र/मंगल - 11/5 भाव में लक्ष्मी योग बना रहे हैं. 26 को घाटा की सम्भावना.
20 जुलाई अष्टम का चन्द्रमा सावधानी. मानहानि आदि. 21 - 26 जुलाई बहुत खास एवं शुभ दिन. खासकर 24, 25 व 26 को विशेष काम बनेंगे. हालांकि काम का दबाव रहेगा.
आर्थिक: 20 को घाटा. 21 - 25 सामान्यतः शुभ. 26 को चन्द्र ग्यारहवे भाव में विशेष लाभ.
20 तारीख शुभ. सप्तम का चन्द्र. पब्लिक से फायदा. 21 - 23 शाम 4:15 तक अपमान, घाटा आदि. जरूरी काम टालें. 23 शाम 4:15 से 26 तक सामान्य सफलता.
आर्थिक: 20 शुभ. 21 - 23 शाम 4:15 तक घाटा. रोग पर खर्च, आदि. 23 जुलाई - 4:15 शाम से 26 - शुभ सामान्य तौर पर.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)