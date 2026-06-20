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Weekly Horoscope 22 to 28 June 2026: कर्क-कन्‍या राशि वालों को संपर्कों से मिलेगी सफलता, मकर वालों को एक गलती पड़ेगी भारी

साप्ताहिक राशिफल (22 जून से 28 जून 2026): जून के आखिरी सप्‍ताह में मंगल और चंद्र की स्थिति खास रहने वाली है. मंगल वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्‍या, तुला व वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे. इन सभी का 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, जानें.

Written ByDr. Arun BansalEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 20, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:36 AM IST
Weekly Horoscope 22 to 28 June 2026: कर्क-कन्‍या राशि वालों को संपर्कों से मिलेगी सफलता, मकर वालों को एक गलती पड़ेगी भारी
Image Credit: साप्‍ताहिक राशिफल 22 से 28 जून 2026.

About the Author

Dr. Arun Bansal

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं. ज्‍योतिष पर 100 से ज्‍यादा किताबें लिख चुके हैं. ऐस्‍ट्रोलॉजी का पहला सॉफ्टवेयर लियो स्‍टार भी डॉ.बंसल ने बनाया है. 

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