सप्ताह की शुरुआत आर्थिक मामलों को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ा सकती है. रुका हुआ धन प्राप्त करने या आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. हालांकि परिवार में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. इस समय वाणी पर संयम रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि अनजाने में कहे गए शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके अनुभव और सुझावों की सराहना हो सकती है. जिन लोगों ने पिछले कुछ समय से किसी योजना पर मेहनत की है, उन्हें उसके परिणाम मिलने की शुरुआत दिखाई दे सकती है. घर-परिवार से जुड़े विषय, जैसे वाहन, संपत्ति अथवा घरेलू सुविधाओं पर खर्च बढ़ने के संकेत हैं. सप्ताह के अंतिम दिनों में मन कुछ अधिक संवेदनशील रह सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.