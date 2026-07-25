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Weekly Horoscope 27 July to 2 August 2026: इस हफ्ते तुला-कुंभ वालों की झोली में होगी बड़ी सफलता, बनेंगे महत्‍वपूर्ण काम, देखें साप्‍ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope in Hindi: यह सप्‍ताह मेष और सिंह राशि समेत 4 राशि वालों के लिए बड़ी सफलता के योग बना रहा है. कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति इन राशि वालों के लिए भाग्‍यवर्धक बनी हुई है. पढ़ें साप्‍ताहिक भविष्‍यफल.

Written ByShyam ThakurEdited ByShraddha Jain
Published: Jul 25, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:28 AM IST
Weekly Horoscope 27 July to 2 August 2026: इस हफ्ते तुला-कुंभ वालों की झोली में होगी बड़ी सफलता, बनेंगे महत्‍वपूर्ण काम, देखें साप्‍ताहिक राशिफल
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Shyam Thakur

Shyam Thakur

श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है. 

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