साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026: इस हफ्ते चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेंगे. चंद्रमा की ये चाल इन तीनों राशि वालों के लिए छल और षडयंत्र होने के योग बना रही है. लिहाजा इन राशि वालों को सप्ताह के कुछ दिनों में संभलकर रहने की जरूरत है, वरना हानि हो सकती है. वहीं कर्क राशि में सूर्य और गुरु की शुभ युति वृष, तुला और कुंभ राशि वालों को सफलता भी दे सकती है. पढ़ें सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026.
करियर राशिफल : 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चंद्रमा आपके जन्म राशि से नवम, दशम व एकादश भाव में रहेगा. ये पूरा सप्ताह आपके काम धंधे के लिए बहुत अहम रहने वाला है. जहां एक तरफ काम का दबाव महसूस होगा. वही अब बहुत जरूरी व बड़े काम बनेंगे. इस समय का पूरा सदुपयोग करें.
आर्थिक राशिफल : राशि स्वामी मंगल का गोचर इस पूरे समय दूसरे भाव से यानी आर्थिक मामलों में बहुत शुभ सफलता मिलेगी.
करियर: 27 व 28 जुलाई चंद्रमा अष्टम में यानी आपके काम-धंधे में मान हानि व घाटा होने की आशंका है. 29 व 30 को भाग्य का साथ मिलेगा व शुभ काम बनेंगे. 31 से 2 अगस्त तक काम का दबाव रहेगा, लेकिन बड़े काम बनेंगे व सफलता मिलेगी. चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे.
आर्थिक: 27, 28 जुलाई को घाटा. 29 से 2 अगस्त चंद्र नवम, दशम भाव में शुभ फल देंगे. बुध आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में अपनी मिथुन राशि से विशेष धन लाभ देंगे.
करियर: 28 जुलाई को सप्तम भाव के चंद्रमा शुभ फल देंगे. बुध व चंद्र की परस्पर दृष्टि है. 29, 30 जुलाई चंद्रमा अष्टम भाव में घाटा व मान हानि दे सकते हैं. 31 से 2 अगस्त तक चंद्रमा नवम या भाग्य स्थान पर रहेगा जिससे भाग्य का साथ मिलेगा.
आर्थिक: 28 जुलाई को शुभ फल मिल सकता है. 29-30 को घाटे की आशंका है. हालांकि सूर्य + गुरु की युति इस पूरे समय बहुत शुभ फल देगी, फिर भी 29 व 30 तारीख को रिस्क ना लें. 31 से 2 अगस्त तक बहुत अच्छी सफलता की उम्मीद रखें.
करियर: 27, 28 जुलाई को परेशानियां, बहस, विवाद आदि हो सकते हैं. 29 व 30 को सप्तम भाव का चंद्र व सूर्य और बृहस्पति से परस्पर दृष्टि अत्यंत शुभ फल देगी. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक का समय मान-सम्मान हानि व घाटे का समय हो सकता है.
आर्थिक: 27, 28 और 31 से 2 अगस्त तक घाटा, हानि हो सकती है. 29, 30 को विशेष लाभ होने के योग हैं.
करियर: 27, 28 पंचम भाव में चंद्र, स्वराशी बुध ग्यारहवें भाव से परस्पर दृष्टि अति शुभ फल देगी. 29 व 30 जुलाई को चंद्र छठे भाव में विपत्तियां दे सकते हैं. 31 से 2 अगस्त तक कुछ अच्छे फल की मिलने की संभावना है.
आर्थिक: 27, 28 को आर्थिक सफलता. बाकी दिन हानि की संभावना है.
करियर: 27, 28 को काम-धंधे में मंदी रहेगी परंतु बुरा समय नहीं है. 29-30 चंद्र पंचम भाव में रहेंगे, साथ ही सूर्य और बृहस्पति से ग्यारहवें भाव से परस्पर दृष्टि रहेगा, जो अति शुभ समय है. जरूरी व महत्वपूर्ण काम बनेंगे. 31 से 2 अगस्त - हानि, विपत्ति होने के योग हैं.
आर्थिक: 27 और 28 को मंदी की आशंका है. 29 और 30 जुलाई को विशेष लाभ हो सकता है. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक घाटा, हानि, खर्च के योग हैं.
करियर: 27, 28 पराक्रम के दिन हैं. यात्रा सम्भव है, जिसमें सफलता भी मिलेगी. 29-30 को मंदी का अहसास होगा. 31 जुलाई से -2 अगस्त् तक लाभ हो सकता है. हालांकि 29-30 को चंद्र चतुर्थ भाव में और सूर्य + बृहस्पति 4/10 घरों से एक दूसरे पर दृष्टि डालने की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा.
आर्थिक: सभी दिन शुभ हैं. लेकिन 31 से 2 अगस्त के बीच विशेष लाभ मिलेगा.
करियर: 27-28 को काम का दबाव रहेगा लेकिन समय अच्छा है. चंद्र दूसरे भाव में व मंगल की आठवी दृष्टि चंद्र पर लक्ष्मी योग बनाएंगे. 29 और 30 को भाग्य का विशेष साथ मिलेगा. सूर्य और गुरु की नवम भाव में युति व चंद्र से परस्पर दृष्टि रहेगी. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मंदी और तनाव रह सकता है.
आर्थिक: 27-28 को विशेष आर्थिक लाभ हो सकता है. बाकी दिन अच्छे या सामान्य रहेंगे.
करियर: 27 और 28 को सही वक्त पर सही लोगों से मिलना होगा. सफलता का स्तर सामान्य रहेगा. 29 और 30 तारीख सामान्य रहेगी. 31 जुलाई से 2 अगस्त का समय शुभ है. पराक्रम और भाग्य के साथ से काम बनेंगे. हालांकि चंद्र की केतु पर दृष्टि होने से तनाव रहेगा.
आर्थिक: 27 और 28 तारीख सामान्य हैं. 29 और 30 विशेष लाभ हो सकता है. धन लाभ होने के योग हैं. 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच राहु और चंद्र की युति तीसरे भाव में रहेगी, लिहाजा भ्रम से बचें.
करियर: 27 और 28 चंद्र बारहवें भाव में दुर्भाग्य स्थान में रहेगा. हानि, छल, षडयन्त्र आदि हो सकते हैं. 29 और 30 इस हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं. बड़ी सफलता मिल सकती है. चंद्र आपकी जन्म राशि में व सूर्य + बृहस्पति की सप्तम भाव में युति जिनकी दृष्टि चंद्र पर है, लिहाजा 31 जुलाई से 2 अगस्त तक भ्रम से बचें.
आर्थिक: 27 और 28 घाटा व खर्च होने के योग हैं. 29 और 30 को लाभ हो सकता है. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक विशेष आर्थिक लाभ हो सकता है.
करियर: 27 और 28 को चंद्रमा धन भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक सफलता मिल सकती है. 29 और 30 चंद्र बारहवे भाव में दुर्भाग्य स्थान पर रहेंगे, जिससे षडयंत्र, छल, घाटा आदि हो सकता है. 31 जुलाई से 2 अगस्त को तनाव हो सकता है, लेकिन सही समय पर महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने और सफलता मिलने की संभावना है.
आर्थिक: 27 और 28 सामान्यतः फायदे के योग हैं. 29 और 30 को घाटा हो सकता है. 31 जुलाई से 2 अगस्त तक भ्रम से बचें. तनाव रहेगा लेकिन 50% सफलता मिलने के योग हैं.
करियर: 27 और 28 को चंद्रमा कर्म स्थान-दशम भाव में रहेंगे. वहीं चतुर्थ भाव में स्वराशी मिथुन में बुध-चंद्र व बुध की परस्पर दृष्टि रहेगी. लिहाजा ये दिन शुभ हैं और कामयाब देने वाले हैं. वहीं 29 और 30 को विशेष सफलता मिल सकती है. सूर्य + बृहस्पति पंचम से ग्यारहवें चंद्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह भी बड़ी सफलता दे सकता है. 31 जुलाई-2 अगस्त तक घाटा, षडयंत्र के योग हैं. इस दौरान सावधानी बरतें.
आर्थिक : 29 और 30 को विशेष लाभ हो सकता है. वहीं 31 जुलाई-2 अगस्त तक घाटा, छल, हानि होने के योग हैं. 27 और 28 का समय शुभ है.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)