साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 : महीना बदलते समय अक्सर हमारा ध्यान उन कामों पर जाता है जो पूरे नहीं हुए. जो कर लिया, उसे हम जल्दी भूल जाते हैं. इस सप्ताह अपना हिसाब देखते हुए थोड़ी गुंजाइश अपने लिए भी रखिए. यानी कि अपने लिए भी समय निकालिए. वैसे भी यह समय काफी परिवर्तनकारी है. 26 सितंबर को बुध गोचर से बना लक्ष्मी नारायण योग भी सक्रिय रहेगा. वहीं शुक्र वक्री होंगे और बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा. इन सभी के प्रभाव में सभी 12 राशियों का हाल.
इस सप्ताह आपकी जल्दी और दूसरों की सुस्ती के बीच तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. दफ्तर में कोई काम अटका हो तो नाराज होकर उसे खुद करने बैठने से पहले वजह जान लें. संभव है, एक छोटी-सी बातचीत से रास्ता निकल आए. लंबित प्रस्ताव पर दोबारा बात करने की गुंजाइश बन सकती है, हालांकि जवाब के लिए कुछ समय देना होगा.
घर पहुंचकर भी काम की झुंझलाहट साथ रही तो छोटी बात खटक सकती है. ऐसे में तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं. महीने के खर्च देखते हुए कोई भूला हुआ बिल याद आ सकता है. पढ़ाई में भी अधूरा अध्याय पहले पूरा करें. रविवार को कुछ घंटे अपने हिसाब से बिताने दें.
पहले से बनी व्यवस्था में फेरबदल आपको आसानी से पसंद नहीं आता. इस बार घर या काम पर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके लिए अपना तरीका थोड़ा बदलना पड़े. शुरुआत में असुविधा होगी, मगर उसे समझने का मौका देंगे तो शायद काम आसान हो जाए. किसी पुराने परिचित से मिली जानकारी पर आगे बातचीत की जा सकती है.
घर में आपकी जरूरत कुछ ज्यादा महसूस होगी. किसी की बात सुनना या साथ बैठकर चाय पीना भी काफी हो सकता है; हर बार कोई बड़ी समस्या सुलझानी हो, ऐसा नहीं है. खरीदारी का मन बने तो देख लें कि उस चीज की जरूरत अभी है भी या नहीं. विद्यार्थियों का भरोसा पुराने पाठ दोहराने से बढ़ेगा.
फोन, संदेश और बातचीत में सप्ताह का अच्छा-खासा समय निकल सकता है. परेशानी तब होगी जब बातचीत तो बहुत हो, लेकिन जरूरी बात अधूरी रह जाए. काम से जुड़ी सहमति को एक छोटे संदेश में लिख देना अच्छा रहेगा. दो जिम्मेदारियां साथ आ जाएं तो पहले उस काम को उठाएं जिसके इंतजार में दूसरे लोग बैठे हैं.
किसी करीबी का छोटा जवाब आपको रूखा लग सकता है. केवल संदेश पढ़कर उनका मूड तय न कर लें; फोन करके पूछ लीजिए. साथी के साथ भी किसी जरूरी विषय को हंसी में टालते रहने से बचें. पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब बंद करके अपने शब्दों में उत्तर लिखें. इससे तैयारी का सही अंदाजा होगा.
घर की कोई बात बार-बार ध्यान खींच सकती है. आप सबकी सुविधा देखेंगे, लेकिन अपनी थकान बताने में संकोच करेंगे. इस सप्ताह इतना जरूर कहिए कि आपको किस काम में मदद चाहिए. अपने लोग हमेशा बिना बताए समझ जाएंगे, यह अपेक्षा कई बार बेवजह दुख देती है.
नौकरी में किए हुए काम का सही समय पर उल्लेख करें. अपनी भूमिका बताना गलत नहीं है. परिवार में किसी पुरानी याद पर अच्छी बातचीत हो सकती है; उसे पुराने शिकवे की ओर न मोड़ें. घर के लिए कोई सामान लेने पर राय अलग हो तो फैसला एक-दो दिन रुक सकता है. सप्ताहांत में कहीं जाने से ज्यादा घर पर चैन से बैठने का मन होगा.
कोई जिम्मेदारी आपके पास आए तो उसे संभालने का उत्साह रहेगा. बस, हामी भरने से पहले समय और साधन देख लें. लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन हर उम्मीद पूरी करने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है. टीम में किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसका नाम लेने में उदारता दिखाएं.
निजी जीवन में थोड़ी सराहना की चाह रहेगी. आप भी ध्यान दें कि साथी या परिवार का कौन-सा प्रयास अब तक आपकी नजर से छूटा है. बाहर जाने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने का खर्च बढ़ सकता है. अपनी सुविधा के अनुसार चलेंगे तो बाद में खीज नहीं होगी. साक्षात्कार की तैयारी कर रहे लोग जवाब बोलकर अभ्यास करें; केवल मन में सोच लेना पर्याप्त नहीं होगा.
पुराना हिसाब मिलाने या अधूरी फाइल पूरी करने में आपकी पैनी नजर काम आएगी. लेकिन एक जगह सावधानी रखें—जिस काम में जरूरी सुधार हो चुका है, उसे फिर से खोलकर बैठना समय ले सकता है. इस सप्ताह यह तय करना उतना ही जरूरी होगा कि कहां रुकना है.
घर में किसी के काम करने का ढंग आपसे अलग होगा. उसे तुरंत सुधारने के बजाय देखें कि क्या वास्तव में कुछ गलत हो रहा है. रिश्ते में अपनी उम्मीद कह देंगे तो सामने वाले के लिए समझना आसान रहेगा. विद्यार्थियों को गलत हुए प्रश्न दोबारा हल करने चाहिए. सप्ताह के अंत में अपनी पूरी हुई सूची भी देखिए; कुछ काम बाकी रहना कोई असामान्य बात नहीं है.
कोई उत्तर आप केवल इसलिए रोके रह सकते हैं क्योंकि उससे किसी को बुरा लगने का डर है. मगर सामने वाला शायद आपकी हां से ज्यादा स्पष्टता का इंतजार कर रहा हो. जिस बात के लिए तैयार नहीं हैं, उसे विनम्रता से न कह दें. कामकाज की साझेदारी में भी जिम्मेदारियां तय करने का समय है.
मन की बात करने के लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ बैठकर हुई साधारण बातचीत भी रिश्ते की उलझन कम कर सकती है. खरीदारी में अपनी पसंद पहचानें; हर चीज किसी और की मंजूरी से लेना जरूरी नहीं. विद्यार्थियों को दूसरों की तैयारी सुनकर घबराहट हो सकती है. अपनी कॉपी और अपना अभ्यास देखकर तय करें कि अगला कदम क्या होगा.
अधूरी जानकारी आपको परेशान कर सकती है, खासकर उस मामले में जिसमें आप पहले ही काफी समय दे चुके हैं. मन में अनुमान जोड़ते रहने से बेहतर होगा कि संबंधित व्यक्ति से साफ सवाल पूछें. काम की कोई रुकी हुई कड़ी समझ में आए तो आगे बढ़ना आसान लगेगा. फिलहाल योजना पर उतनी ही चर्चा करें जितनी जरूरी है.
किसी अपने की चुप्पी का अर्थ नाराजगी ही हो, यह जरूरी नहीं. हो सकता है, वे खुद किसी उलझन में हों. पुरानी बात उठे तो इस बार उसे कहां तक सुलझाया जा सकता है, इस पर ध्यान दें. पढ़ाई में कठिन हिस्सा समझने के लिए बिना व्यवधान का समय निकालें. हर खाली पल उसी चिंता को देना भी आपको थका रहा होगा.
यात्रा, नया काम या कुछ सीखने की योजना उत्साह दे सकती है. आप जल्दी से बात पक्की करना चाहेंगे, मगर तारीखों और पुरानी जिम्मेदारियों पर एक नजर डाल लें. किसी परिचित से बातचीत आगे का रास्ता सुझा सकती है. उसके बाद पूछताछ और तैयारी आपको करनी होगी.
अपनों के साथ साफ बोलिए, बस यह देख लें कि बात किस लहजे में निकल रही है. कोई अपनी परेशानी सुनाए तो सलाह देने से पहले उसे पूरा बोलने दें. परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है; बहुत भरी हुई योजना रखने की जरूरत नहीं. पढ़ाई में जहां अटके हैं, वहीं से सवाल पूछें. एक पुराना वादा निभा देंगे तो आपके साथ किसी और का मन भी हल्का होगा.
सितंबर के आखिरी दिनों में अधूरे काम एक साथ याद दिलाए जा सकते हैं. पहले यह पूछ लेना ठीक रहेगा कि किस काम की जरूरत सबसे पहले है. सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लेने से समय बढ़ नहीं जाएगा. सहयोग मांगना पड़े तो उसे अपनी कमी न समझें.
घर में बातचीत केवल बिल, जिम्मेदारियों और अगले दिन के कार्यक्रम तक सिमट सकती है. थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें किसी काम का हिसाब न हो. आपकी कोई छोटी उपलब्धि भी खुशी मनाने लायक है; उसे तुरंत अगले लक्ष्य के नीचे मत दबा दीजिए. विद्यार्थियों के लिए रोज थोड़ा अभ्यास जारी रखना अच्छा रहेगा. छुट्टी के दिन आराम करने बैठें तो अधूरे कामों के लिए खुद को कोसते न रहें.
किसी बैठक या सामूहिक काम में आपका सुझाव अलग नजर आ सकता है. लोग उसकी व्यावहारिकता पूछें तो इसे विरोध न मानें. उसे कैसे शुरू किया जाए, यह समझाने पर आपकी बात आगे बढ़ेगी. पुराने तरीके में जो उपयोगी है, उसे स्वीकार करने से नए विचार की अहमियत कम नहीं होती.
दो मित्रों की अनबन में आपसे राय मांगी जा सकती है. पूरी बात सुने बिना फैसला देने से बचें. साथी को थोड़ा समय चाहिए हो तो अपनी व्यस्तता बताकर कोई निश्चित समय तय करें. पढ़ाई में नई सामग्री खोजते-खोजते पहले से रखी किताबें अधूरी न छोड़ें. सप्ताहांत में कोई पुराना शौक याद आए तो उसके लिए थोड़ी जगह बनाइए.
मन में कई बातें चलेंगी. कभी किसी अच्छे विचार में खो जाएंगे, तो कभी रोज का छोटा काम भूल सकता है. जरूरी बातें लिख लेना मदद करेगा. रचनात्मक काम करने वालों को कोई विचार पसंद आए तो उसका पहला रूप तैयार कर लें; उसे बिल्कुल सही बनाने के इंतजार में छोड़ न दें.
किसी करीबी की परेशानी आपको अपनी लग सकती है. मदद जरूर करें, मगर ऐसा वादा सोचकर करें जिसके लिए आपके पास समय और क्षमता हो. साथी से कह दें कि इन दिनों मन किस बात में उलझा है. विद्यार्थियों के लिए एक छोटा लक्ष्य पूरा करना उत्साह लौटाएगा. सप्ताहांत में संगीत सुनने, कुछ पढ़ने या बस शांति से बैठने का मन हो तो उसके लिए भी समय रखिए.
(Disclaimer: यह राशिफल ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है. इसके आधार पर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें.)