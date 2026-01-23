Saptahik Rashifal in Hindi : ज्‍योतिष के अनुसार 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच मंगल, गुरु, बुध और शुक्र ग्रह नक्षत्र गोचर करने वाले हैं. 29 जनवरी 2026 को मंगल गोचर करके श्रवण नक्षत्र, 30 जनवरी को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, 31 जनवरी को ही शुक्र धनिष्‍ठा नक्षत्र और बुध भी धनिष्‍ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. इससे धनिष्‍ठा नक्षत्र में बुध और शुक्र की युति होगी. 4 ग्रहों के नक्षत्र गोचर का मेष से मीन तक सभी राशियों पर असर होगा. यहां पढ़ें सभी राशियों का साप्ताहिक भविष्‍यफल 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026.

सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

साप्‍ताहिक राशिफल मेष - यह सप्ताह आपके लिए गति और परिणाम देने वाला है. कार्य-व्यवसाय में आपकी पहल रंग लाएगी और लंबित कार्य आगे बढ़ेंगे. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेंगी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सही रणनीति से लाभ मिलेगा. धन-संपत्ति में आय के नए संकेत हैं, हालांकि सप्ताह के मध्य में खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अधिक काम से थकान और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. यात्रा के योग बन रहे हैं- कार्य से जुड़ी छोटी यात्रा लाभ देगी. परिवार और समाज में आपकी भूमिका सराही जाएगीय संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मन प्रसन्न करेगी. जल्दबाजी और आवेश से बचें, तभी सप्ताह का पूरा लाभ मिलेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल वृषभ - इस सप्ताह स्थिरता और व्यावहारिकता आपके पक्ष में रहेगी. कार्य-व्यवसाय में योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे और करियर में धीरे-धीरे प्रगति दिखेगी, प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर अभ्यास लाभ देगा. धन-संपत्ति के मामलों में सुरक्षित निर्णय सही रहेंगे, निवेश सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर खान-पान में लापरवाही पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है. यात्रा सीमित रखें, पारिवारिक कारणों से छोटी यात्रा संभव है. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा और संतान की उपलब्धि से संतोष मिलेगा. सामाजिक दायित्वों में भागीदारी बढ़ेगी. आलस्य से बचें, क्योंकि आराम की अधिक चाह काम की गति घटा सकती है.

साप्‍ताहिक राशिफल मिथुन - यह सप्ताह संवाद, संपर्क और सीख का है. कार्य-व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे, जिनसे करियर को गति मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा में सही मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा. धन-संपत्ति में रुका पैसा मिलने के संकेत हैं, जिससे तनाव घटेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक व्यस्तता से थकान हो सकती है. यात्रा के योग अनुकूल हैं- मित्रों या सहकर्मियों के साथ यात्रा लाभ देगी. परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, संतान के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा. समाज में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. ध्यान रखें, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश भ्रम और गलती का कारण बन सकती है.

साप्‍ताहिक राशिफल कर्क - यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक प्राथमिकताओं का है. कार्य-व्यवसाय में आपकी मेहनत दिखेगी, पर परिणाम धीरे मिलेंगे, करियर में धैर्य आवश्यक है, प्रतियोगी परीक्षा में पुनरावृत्ति लाभ देगी. धन-संपत्ति संतुलित रहेगी, अनावश्यक खर्च टालें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन नींद की कमी परेशानी दे सकती है. यात्रा घरेलू कारणों से संभव है. परिवार में सहयोग और अपनापन मिलेगा, संतान से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. समाज में आपकी संवेदनशीलता सराही जाएगी. भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय लेने से बचें.

साप्‍ताहिक राशिफल सिंह - यह सप्ताह नेतृत्व और उपलब्धियों का है. कार्य-व्यवसाय में आपकी निर्णायक क्षमता उभरेगी, करियर में नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में आत्मविश्वास लाभ देगा. धन-संपत्ति में सुधार होगा और आय के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर रक्तचाप या हृदय से जुड़े लोग सावधानी रखें. यात्रा शुभ रहेगी- कार्य से जुड़ी यात्रा सम्मान दिला सकती है. परिवार में उत्सव का माहौल बन सकता है, संतान के भविष्य को लेकर संतोष मिलेगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अहंकार से बचें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है.

साप्‍ताहिक राशिफल कन्या - यह सप्ताह अनुशासन और योजना का है. कार्य-व्यवसाय में आपकी सूक्ष्म दृष्टि लाभ देगी, करियर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यास का फल मिलेगा. धन-संपत्ति मजबूत रहेगी, पर अत्यधिक चिंता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या सुधारने से लाभ होगा. यात्रा सीमित लेकिन उपयोगी रहेगी. परिवार में आपकी सलाह मानी जाएगी, संतान की पढ़ाई में प्रगति दिखेगी. समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी. पूर्णता की चाह में स्वयं पर दबाव न डालें.

साप्‍ताहिक राशिफल तुला - यह सप्ताह संतुलन और संबंधों को सुदृढ़ करेगा. कार्य-व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा. करियर में टीमवर्क से सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा में सही समय-प्रबंधन जरूरी है. धन-संपत्ति सामान्य से बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर तनाव से बचें. यात्रा सुखद रहेगी, विशेषकर दांपत्य या मित्रों के साथ. परिवार में मधुरता बढ़ेगी. संतान के साथ संवाद सुधरेगा. समाज में आपकी छवि सकारात्मक बनेगी. निर्णय में असमंजस से बचने के लिए आत्मविश्वास रखें.

साप्‍ताहिक राशिफल वृश्चिक - यह सप्ताह परिवर्तन और रणनीति का है. कार्य-व्यवसाय में चुनौतियां आएंगी, पर आपकी सूझ-बूझ काम आएगी. करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, प्रतियोगी परीक्षा में गहराई से पढ़ना लाभ देगा. धन-संपत्ति में पुराने निवेश से लाभ संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, तनाव प्रबंधन आवश्यक है. यात्रा सोच-समझकर करें. परिवार में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. संतान के प्रति धैर्य रखें. समाज में आपकी गंभीरता पहचानी जाएगी. संदेह और कठोरता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.

साप्‍ताहिक राशिफल धनु - यह सप्ताह विस्तार और अवसरों का है. कार्य-व्यवसाय में नए प्रस्ताव मिलेंगे. करियर में मार्गदर्शन लाभ देगा, प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम की संभावना है. धन-संपत्ति में सुधार होगा, भविष्य की योजना मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. यात्रा लाभकारी रहेगी- शिक्षा या कार्य से जुड़ी यात्रा संभव है. परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा. संतान की उपलब्धि खुशी देगी. समाज में आपकी सोच की सराहना होगी. अत्यधिक जोखिम से बचें, खर्च बढ़ सकता है.

साप्‍ताहिक राशिफल मकर - यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी का है. कार्य-व्यवसाय में दबाव रहेगा, पर अनुशासन से सफलता मिलेगी. करियर में स्थिर प्रगति होगी, प्रतियोगी परीक्षा में धैर्य जरूरी है. धन-संपत्ति स्थिर रहेगी. स्वास्थ्य में जोड़ों या पीठ का ध्यान रखें. यात्रा आवश्यक लेकिन थकाऊ हो सकती है. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. संतान को समय दें. समाज में विश्वसनीयता बनी रहेगी. भावनाओं को दबाने से तनाव बढ़ सकता है, संतुलन रखें.

साप्‍ताहिक राशिफल कुंभ - यह सप्ताह नवाचार और योजनाओं का है. कार्य-व्यवसाय में नए विचार लाभ देंगे. करियर में मित्रों-सहयोगियों का साथ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में रचनात्मक सोच मदद करेगी. धन-संपत्ति में सुधार के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नींद पूरी रखें. यात्रा मित्रों के साथ सुखद रहेगी. परिवार में सौहार्द बना रहेगा. संतान की जिज्ञासा बढ़ेगी. समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी. अचानक बदलाव से मन विचलित हो सकता है, धैर्य रखें.

साप्‍ताहिक राशिफल मीन - यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और रचनात्मकता का है. कार्य-व्यवसाय में आपकी संवेदनशीलता लाभ देगी. करियर में कला, सेवा या लेखन से जुड़े लोगों को अवसर मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में मनोबल ऊंचा रहेगा. धन-संपत्ति संतोषजनक रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा. यात्रा आध्यात्मिक या पारिवारिक हो सकती है. परिवार से सहयोग मिलेगा. संतान के साथ समय सुख देगा. समाज में आपकी सहानुभूति सराही जाएगी. अधिक भावुकता से व्यावहारिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, संतुलन बनाए रखें.

