साप्‍ताहिक राशिफल 8 से 14 दिसंबर 2025 : दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चंद्रमा का कन्या से तुला राशि तक का गोचर जीवन में व्यवहारिकता, संतुलन और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है. मंगल का धनु में प्रवेश ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और नए कामों में तेजी लाता है. बुध वृश्चिक में रहकर योजनाओं को गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा. गुरु का मिथुन में वक्री होना पुराने कामों की समीक्षा और अधूरे कार्यों को पूरा करने के संकेत देता है. शुक्र अस्त होने से सामाजिक गतिविधियां कम रह सकती हैं, लेकिन शनि मीन में स्थिरता बनाए रखेगा.

मेष राशि

यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जावान और प्रगतिशील रहने वाला है. करियर में आपका दबदबा बढ़ेगा और आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता प्रभावी रहेगी. धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी और अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं. व्यापारियों को किसी नए सौदे की शुरुआत का अवसर मिलेगा. घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी. इस सप्ताह जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे. छात्रों के लिए भी समय लाभकारी रहेगा. विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए उत्कृष्ट योग बन रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सावधानी: गुस्से और जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य में सिरदर्द और थकान की समस्या हो सकती है, आराम जरूरी है. किसी मित्र पर अधिक भरोसा न करें.

यह भी पढ़ें : 2026 में शनि का ताकतवर 'धन राजयोग', 40 दिन अस्‍त रहने के बाद 3 राशियों के लिए खोलेंगे खजाना, नोटों में खेलेंगे

वृषभ राशि

यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है. रुके हुए पैसे मिल सकते हैं और पिछले निवेशों से लाभ प्राप्त होगा. करियर में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी. कोई नया प्रोजेक्ट या अवसर भी हाथ लग सकता है. व्यापारिक जातकों के लिए साझेदारी लाभकारी रहेगी. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन संवाद में मिठास बनाए रखना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है.

सावधानी: खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलें. यात्रा करते समय सतर्क रहें. स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या ध्यान मांग सकती है.

मिथुन राशि

भाग्य इस सप्ताह आपका पूरा साथ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को सफलता मिल सकती है. व्यवसाय में बड़ा ऑर्डर या लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में रिश्तों में मधुरता आएगी. संतान से खुशी मिलेगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और कोई पुरानी गलतफहमी समाप्त होगी. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव आने के संकेत हैं.

सावधानी: बातों में कड़वाहट न लाएं. परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर या तनाव की समस्या रह सकती है - ध्यान रखें.

कर्क राशि

यह सप्ताह आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है. रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में कोई पुराना संपर्क बड़ा लाभ दे सकता है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. विवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सावधानी: भावुक होकर निर्णय न लें. किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें. स्वास्थ्य में जलन, ंबपकपजल या थकान जैसी समस्या हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह चमक बढ़ाने वाला है. करियर में आपके प्रयासों का परिणाम मिलेगा. नई नौकरी या प्रमोशन के संकेत हैं. व्यापारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है. आर्थिक रूप से उन्नति सुनिश्चित है. परिवार में किसी बड़े निर्णय पर आपकी राय महत्वपूर्ण होगी. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सावधानी: अहंकार और जिद रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य में पेट व हड्डियों से संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. ओवरकॉन्फिडेंस से बचें.

यह भी पढ़ें : पार्टनर के साथ ईगो का टकराव बिगाड़ेगा सिंह समेत 4 राशि वालों का रिश्‍ता, पढ़ें इस हफ्ते का लव राशिफल

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रगति लेकर आएगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा. किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है.

सावधानी: छोटी-छोटी बातों का अधिक विश्लेषण न करें. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय ध्यान रखें. स्वास्थ्य में गैस या पदकपहमेजपवद की समस्या हो सकती है.

तुला राशि

यह सप्ताह आपको नए अवसरों से भरपूर करेगा. करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी. धन लाभ के मजबूत योग हैं. व्यापार में लाभ वृद्धि संभव है. परिवार में माहौल सुखद रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ किसी यात्रा की योजना बनाई जा सकती है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सावधानी: रिश्तों में गलतफहमी न होने दें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य में कमर या पीठ दर्द से परेशानी हो सकती है.

वृश्चिक राशि

यह सप्ताह आपके लिए कठोर परिश्रम का समय है लेकिन परिणाम बेहतर मिलेंगे. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी. कोई रुका हुआ काम पूरा होगा. आर्थिक दृष्टि से भी समय बेहतर रहेगा. परिवार में आपको सम्मान मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी. किसी प्रिय मित्र से भी लाभ मिलने के योग हैं.

सावधानी: गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं. किसी से अनावश्यक बहस न करें. स्वास्थ्य में हल्की सर्दी-जुकाम या कमजोरी हो सकती है.

धनु राशि

भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. करियर से जुड़ा बड़ा अवसर मिल सकता है. शिक्षा, यात्रा और नई स्किल सीखने वालों को लाभ. धन की स्थिति मजबूत होगी. परिवार में प्रसन्नता रहेगी. प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता रहेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.

सावधानी: जल्दबाजी में लिया फैसला गलत साबित हो सकता है. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. स्वास्थ्य में पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. व्यापार अच्छा चलेगा. परिवार में समझदारी और तालमेल बना रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

सावधानी: अधिक कार्यभार से तनाव हो सकता है. परिवार में किसी छोटी बात को अनावश्यक विवाद न बनने दें. खांसी या सर्दी परेशानी दे सकती है.

कुंभ राशि

यह सप्ताह आपके लिए रचनात्मकता का समय है. नए विचार और योजनाएं सफल होंगी. करियर में आपकी योजनाएं सफल होंगी. धन लाभ के योग्य अवसर मिलेंगे. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन मधुर रहेगा. अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है.

सावधानी: किसी से तीखी बहस से बचें. मानसिक तनाव या अनिद्रा हो सकती है. आर्थिक निवेश सोच-समझकर करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता दिलाने वाला है. करियर और व्यापार दोनों में प्रगति होगी. धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे. परिवार में सौहार्द बना रहेगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. लेकिन अपने व्यववहार को संतुलित बना कर रखें नहीं तो किसी से विवाद हो सकता है.

सावधानी: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. किसी काम का वादा करने से पहले अपनी क्षमता देखें. स्वास्थ्य में नींद की कमी या ब्लड प्रेशर असर कर सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)