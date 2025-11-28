Advertisement
इस शनिवार बना रवि योग का शुभ संयोग, शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या झेल रहे जातक जरूर कर लें ये काम

Sade Sati Upay : 29 नवंबर 2025, शनिवार को रवि योग का संयोग बन रहा है. यह संयोग सूर्य और शनि की कृपा पाने के लिए बहुत खास है. इस दिन उन 5 राशियों के जातकों को शनि से संबंधित उपाय कर लेने चाहिए जो शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या झेल रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:51 AM IST
Shani ke Upay : मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 29 नवंबर 2025, शनिवार को पड़ रही है. पंचांग के अनुसार इस शनिवार को रवि योग का निर्माण हो रहा है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी योगों में रवि योग बेहद ही शुभ और प्रभावशाली योग होता है. जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, नवें, दसवें और तेरहवें स्थान पर होता है, तब रवि योग बनता है. यह एक ऐसा समय होता है जिसमें निवेश, यात्रा, शिक्षा या व्यवसाय से संबंधित काम की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

विघ्‍न-बाधाएं होंगी दूर 

ज्योतिष के अनुसार, इस योग में किए गए कार्यों में विघ्न खत्म होते हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है. इसका दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है. धार्मिक ग्रंथों में इस दिन जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं. मान्यता है कि रवि योग में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सुबह पूजा के बाद अर्घ्य और 'ओम सूर्याय नमः' मंत्र का जाप जरूर करें. मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में तेज, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है.

साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट होंगे दूर 

मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो सिंह व धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. इन 5 राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. वे शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि शनि देव व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन देकर बाद में सोने की तरह चमकाते हैं.

शनिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू कर सकते हैं. मान्यता है कि केवल 7 शनिवार व्रत रखने से छाया पुत्र शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है. साथ ही विशेष फल की प्राप्ति भी होती है. 

ऐसे करें शनि की पूजा 

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. इसके बाद शनिदेव की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं, उन्हें गुड़, काले वस्त्र, काले तिल, काली उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करें और उनके सामने सरसों के तेल का दीया भी जलाएं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करते समय शनिदेव से आंखें न मिलाएं.

मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर शनिदेव का वास होता है, जो जातक शनिदेव की पूजा या व्रत नहीं रख सकते, वे हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और छाया दान करना (सरसों के तेल का दान) करें. इससे नकारात्मकता भी दूर होती है और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. (एजेंसी इनपुट के साथ) 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

