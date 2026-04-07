Shani Gochar 2027: मेष राशि में प्रवेश करते ही शनि देव देंगे इन राशि वालों को राहत, 2027 में साढ़ेसाती से मिल जाएगी मुक्ति!

Shani Gochar 2027: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता कहा गया है. शनि की चाल सबसे धीमी होती है, इसलिए ये 12 राशियों का एकचक्र पूरा करने में 30 वर्षों का समय लगाते हैं. इसके साथ ही शनि को क्रूर ग्रह भी कहा गया है. कहा जाता है कि जब किसी जातक की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जो उसे जीवन में अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है. इस वक्त शनि देव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे. जब कभी भी शनि की चाल बदलती है, तो उसका व्यापक असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस वक्त मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. जबकि, सिंह और धनु राशि वालों पर ढैय्या चल रही है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो किन राशि वालों को साढ़ेसाती या ढैय्या के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी. इसके अलावा किन राशि वालों को इस दौरान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आइए जानते हैं.

किन राशि वालों को मिलेगी साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल 2027 के जून महीने में जब शनि देव अपनी चाल बदलेंगे तो मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को विशेष लाभ होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. जब शनि देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो साढ़ेसाती से पीड़ित जातकों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें साढ़ेसाती के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है. इसके अलावा इस वक्त सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या चल रही है. ऐसे में शनि के इस गोचर से धनु और सिंह राशि के जातकों को ढैय्या के कष्टों से मुक्ति मिलेगी.

इन राशि वालों के कष्ट दूर करेंगे शनि देव

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि के इस गोचर से मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को भी विशेष लाभ होगा. शनि देव की कृपा से करियर और व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा. इसके अलावा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होंगे.

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2027 में इन राशि वालों पर शुरू होगी साढ़ेसाती व ढैय्या

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2027 में जब शनि देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. जबकि, कन्या और मकर राशि वालों पर शनि की ढैय्या शुरू होगी. ऐसे में इस दौरान इन राशि के जातकों को मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा नौकरी-व्यापार में संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी से मनमुटाव और लड़ाई-झगड़े का भय बना रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)