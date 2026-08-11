/Sawan 2026: सावन में हुई बारिश का पानी होता है चमत्कारी, इससे जुड़े इन वास्तु उपायों से घर में ला सकते हैं सुख शांति और धन

वैसे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है. लेकिन अगर धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार कुछ उपाय करें तो मानसिक शांति प्राप्त होती है. घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो सावन में होने वाली बारिश के पानी को शुद्धता और पवित्रता के साथ स्टील या तांबे के बर्तन में इकट्ठा कर लें. इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें. अब इकट्ठा किए जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. इस मंत्र का जाप 108 बार करें. बीमारी का हल मिलेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. मानसिक शांति मिलेगी और सभी दुख दूर होंगे.