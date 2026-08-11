/Sawan 2026: सावन में हुई बारिश का पानी होता है चमत्कारी, इससे जुड़े इन वास्तु उपायों से घर में ला सकते हैं सुख शांति और धन

Rain Water Vastu Upay: सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है जिससे सुकून और सकारात्मक भरा माहौल बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरसती बूंदें आपकी किस्मत को बदल सकते हैं. धार्मिक और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार सावन में हुई बारिश के पानी से जुड़े कुछ विशेष वास्तु उपाय करें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. आइए कुछ उपायों को जानें.
सावन में होने वाली बारिश के उपाय कर धन संबंधी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है. पैसों की तंगी अगर खत्म नहीं हो रही है तो शुद्ध बारिश के पानी को मिट्टी के घड़े या तांबे के पात्र में इकट्ठा करें. इस पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर उस पात्र को घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें. धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार लगातार 11 दिनों तक इस पात्र के पास सुबह-शाम दीपक जलाएं तो धन की परेशानियों का अंत होता हैं.
वैसे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है. लेकिन अगर धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार कुछ उपाय करें तो मानसिक शांति प्राप्त होती है. घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो सावन में होने वाली बारिश के पानी को शुद्धता और पवित्रता के साथ स्टील या तांबे के बर्तन में इकट्ठा कर लें. इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें. अब इकट्ठा किए जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. इस मंत्र का जाप 108 बार करें. बीमारी का हल मिलेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. मानसिक शांति मिलेगी और सभी दुख दूर होंगे.
चंद्रमा कमजोर हो तो इसे मजबूत करने का उपाय कर सकते हैं. ऐसे उपाय जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत कारगर माना जाता है. चंद्रमा मन, माता और भावनाओं का कारक है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है. अनिद्रा की समस्या बनी रहती है और आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है. ऐसे में बारिश के मौसम में जल को हरे रंग की कांच की बोतल में भर लें. घर के किसी शांत स्थान पर इसे रखें और इस बात का ध्यान रखें कि यह पूरे साल सुरक्षित और पवित्र स्थिति में रहे. अगले साल नई बारिश में जल को बदल दें. चंद्रमा मजबूत होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)