सावन का पवित्र महीना शिव की कृपा पाने का समय है और इस बार तो कुछ राशियों पर महादेव की विशेष कृपा हो सकती है. दरअसल, ज्योतिष के अनुसार सावन महीने में 3 ग्रहों की चाल में बदलाव हो रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि यह कुछ राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकते हैं.
30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा सावन महीना 28 अगस्त 2026 तक चलेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार इस दौरान शुक्र, मंगल और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. सावन के 31 दिनों में हो रहे ये गोचर 3 राशि वालों की आर्थिक स्थिति और करियर के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं. शुक्र धन-समृद्धि, प्रेम और विलासिता के कारक हैं. 2 अगस्त 2026 को साहस-शौर्य, भूमि के कारक मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. 5 अगस्त को बुध ग्रह कर्क राशि में आ रहे हैं जो कि बुद्धि-वाणी और व्यापार के कारक हैं. 22 अगस्त 2026 को बुध फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आएंगे.
इस तरह धन, व्यापार, साहस, बुद्धिमत्ता से जुड़े इन महत्वपूर्ण ग्रहों का सावन महीने में राशि परिवर्तन करना 3 राशियों के लिए शुभ योग बना रहा है. आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं.
आर्थिक - वृषभ राशि वालों को यह समय धन लाभ करवा सकता है. खासतौर पर यह समय कई लोगों के लिए कमाई में स्थाई बढ़ोतरी का इशारा दे रा है.
करियर - वृषभ राशि के नौकरीपेशा वर्ग को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, वे प्रयास करें. कारोबारियों के लिए भी समय मुनाफा देने वाला है. रुके हुए काम बनेंगे.
आर्थिक - आपको सावन महीने में धन संबंधी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. उदाहरण के लिए सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है या ज्यादा सैलरी वाली नई नौकरी मिल सकती है.
करियर - भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रुका हुए काम पूरे होंगे. पुराने विवादों के हल निकलेंगे. कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. जैसे अचानक किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है. कारोबारियों को बड़ी डील मिल सकती है.
आर्थिक - मीन राशि वालों के लिए सावन महीना बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कर सकता है. पैसे कमाने के बेहतर मौके मिलेंगे और आप उनका फायदा कमा पाएंगे.
करियर - कोई शुभ सूचना मिल सकती है. कारोबारी वर्ग के लिए समय सेल बढ़ाने वाला है. वहीं नौकरी करने वालों की पुरानी परेशानियां दूर होंगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)