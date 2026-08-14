/Sawan Somvar 2026: तीसरे सावन सोमवार पर चंद्र दोष दूर करने का बड़ा मौका, कर लें ये उपाय तो रुकेगी धन हानि और मन होगा शांत!

Sawan third Somvar 2026 Upay: इस साल सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 है. इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा कर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो कुंडली से चंद्र दोष दूर होने लगेगा और शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ने लगेंगे. इसके लिए सावन सोमवार को व्रत का संकल्प करें और कुछ आसान उपायों को करें. आइए जानें ये उपाय कौन से हैं.
कुंडली में राहु-केतु या शनि जैसे पापी ग्रहों से जब चंद्रमा पीड़ित हो या चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में हो तो चंद्र दोष लगता है. ऐसे लोग जिनके बार-बार मूड बदलते हैं, मानसिक तनाव लगातार बना रहता है, निर्णय लेने में भ्रम होता है, अनिद्रा के शिकार होते हैं और माता से अनबन या माता की तबियत खराब रहती है. बिना कारण धन खर्च होता है, उनकी कुंडली में चंद्र दोष हो सकता है.
चंद्र दोष को कुंडली से दूर करने के लिए सावन के तीसरे सोमवार पर पूजा के समय गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इसके अलावा शिव जी को सफेद भोग सामग्री चढ़ाएं. इससे एक साथ शिव जी और चंद्र देव दोनों ही प्रसन्न होकर कृपा करेंगे. धन हानि रुकेगी.
कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने और शुभ कामों में सफलता पाने के लिए सावन के तीसरे सोमवार को एक आसान उपाय करें. इस दिन शिवलिंग की विधि-विधान से पूजा करें और फिर मंदिर में सफेद चीजों का दान करें. जैसे- चावल, दही, आटा, दूध, चीनी. इसके अलावा जरूरतमंदों में सफेद वस्त्रों का दान करें.
कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करना है तो चांदी का छट्टा सावन सोमवार को धारण करें. चांदी चंद्रमा का धातु है. हालांकि किसी तरह के रत्न या धातु को धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लें.
चंद्रमा की ओर से शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसके लिए सावन सोमवार से शुरू करते हुए मां का हर दिन पांव छुएं और हर दिन उनकी सेव सच्चे मन से करें. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी. मन शांत रहेगा नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलेगी.
प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम ।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम ।।
ऊँ चन्द्रपुत्राय विदमहे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नोबुध: प्रचोदयात ।
ऊँ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम ।
नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम ।।
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धर्म एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)