/सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदोष व्रत का महासंयोग, मेष समेत 5 राशियों पर होगी शिव जी की डबल कृपा, खुलेंगे लाभ के रास्ते

10 अगस्त 2026, सोमवार को सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत रखा जा रहा है. साथ ही आज शिव जी को ही समर्पित प्रदोष व्रत है. यानी कि डबल शिव कृपा पाने का सुनहरा मौका. इसके अलावा आज कर्क राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, सूर्य-गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग और मिथुन राशि में चंद्र-मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है. सावन सोमवार पर 3 राजयोग और प्रदोष व्रत का पड़ना धर्म व ज्योतिष दोनों की नजर से खास है. जानिए यह दुर्लभ संयोग किन 5 राशि वालों के लिए धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है.
ज्योतिषविदों के अनुसार, इन सभी योगों का सबसे अच्छा असर 5 राशियों पर पड़ सकता है.
मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए काम तेजी से बनेंगे. साथ ही करियर में लाभ होगा. कोई महत्वपूर्ण बात हो सकती है, सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकते हैं. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. शिव जी की पूजा-आराधना करें.
कर्क राशि में ही तीनों राजयोग - बुधादित्य राजयोग, गुरु-आदित्य राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग बन रहे हैं. जो इन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ दे सकते हैं. आपकी मेहनत सफल होगी, काम को पहचान मिलेगी. साथ ही आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. आज शिव जी को जल चढ़ाएं.
कन्या राशि वालों के लिए भी शुभ संयोगों से भरपूर यह दिन लाभकारी साबित हो सकता है. पूर्व में किए गए किसी काम के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. आपका दिमाग तेज चलेगा और सही निर्णय ले पाएंगे.
तुला राशि वालों को आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है. आपकी पदोन्नति हो सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शाम का समय अपनी उपलब्धियों पर मन ही मन प्रसन्न होते हुए बिता सकते हैं. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. जरूरतमंदों को दान दें.
मीन राशि के जातकों के लिए भी सावन का दूसरा सोमवार और 3 राजयोग सकारात्मक नतीजे देंगे. जरूरी काम बन सकते हैं. जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि सही दिशा में प्रयास करें तो मेहनत का कई गुना ज्यादा फल मिल सकता है. शाम को शिव जी का अभिषेक करें.
सावन सोमवार पर ये कुछ उपाय करने विशेष लाभ हो सकता है. जैसे-
शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
बेलपत्र चढ़ाएं.
महामृत्युंजय मंत्र/ॐ नमः शिवाय का जाप.
प्रदोष काल में विधि-विधान से शिव पूजा करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)