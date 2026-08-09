/सावन में घर ला रहे हैं त्रिशूल और डमरू? रखने से पहले जान लें सही दिशा, वरना नहीं मिलेगा फल

सावन का महीना आते ही हर कोई शिवजी को प्रसन्न करने में लग जाता है. इस महीने में भोलेनाथ से जुड़ी चीजें घर लाना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस सावन अपने घर में त्रिशूल और डमरू लाने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है.
लेकिन इन्हें घर में कहीं भी उठाकर मत रख दीजिए. वास्तु के हिसाब से इन्हें सही दिशा और सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है. सही तरीके से रखने पर घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सुख शांति आती है.
जब आप सावन में त्रिशूल और डमरू घर लाएं, तो सबसे पहले इनकी दिशा का ध्यान रखें. वास्तु के जानकार बताते हैं कि इन्हें हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखना चाहिए.
ये दिशा पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है. अगर आपके घर में इस दिशा में जगह खाली न हो, तो आप इन्हें पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं. ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है.
दिशा तय करने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि इन्हें घर के किस हिस्से में रखें. सबसे बढ़िया जगह तो आपके घर का मंदिर ही है. मंदिर में जहां शिवजी की फोटो या शिवलिंग रखा हो, ठीक वहीं पास में त्रिशूल और डमरू रख दें.
अगर आप चाहें तो इनका छोटा सा फोटो या कोई शुभ प्रतीक अपने घर के मेन गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं. इससे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती.
आप जहां भी त्रिशूल या डमरू रखें, उस जगह पर धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. उस जगह को रोज साफ करें और कभी कभी वहां गंगाजल छिड़क दें. गंदी जगह पर इन्हें रखने की गलती कभी न करें.
जब भी आप घर में पूजा करें, तो त्रिशूल पर तिलक जरूर लगाएं. पूजा खत्म होने के बाद थोड़ा सा डमरू भी बजाएं. डमरू की आवाज से घर की पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है.
बाजार से त्रिशूल लाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो किस धातु का बना है. सावन के महीने में तांबे या चांदी का त्रिशूल घर लाना सबसे अच्छा माना जाता है.
आप अपनी पसंद या बजट के हिसाब से छोटा या बड़ा त्रिशूल ले सकते हैं. बस एक बात का ध्यान रखें कि गलती से भी लोहे का बना त्रिशूल घर के लिए मत खरीदिएगा.
अगर आप सही नियम से घर में त्रिशूल और डमरू रखते हैं, तो घर के कई वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं. घर के लोगों का दिमागी तनाव कम होता है और आपस में प्यार बढ़ता है.
डमरू की आवाज से घर का माहौल एकदम शांत रहता है. इतना ही नहीं, माना जाता है कि इससे रुका हुआ पैसा भी वापस आने लगता है और कमाई के नए रास्ते खुलते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा की प्रचलित मान्यताओं पर आधारित एक जानकारीपूर्ण रिपोर्ट है. इसे केवल पाठकों की रुचि और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.