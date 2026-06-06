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सूर्य को जल चढ़ाने या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करने के पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक सच

Sun and Copper Connection: तांबे को ज्योतिष में सूर्य और मंगल से जुड़ी शुभ धातु माना जाता है. मान्यता है कि इसका उपयोग करने से आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है तथा ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jun 06, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:28 PM IST
सूर्य को जल चढ़ाने या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करने के पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक सच

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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