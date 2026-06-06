/सूर्य को जल चढ़ाने या तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करने के पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक सच

Sun and Copper Connection: हमारे ज्योतिष में सूर्य को कोई साधारण ग्रह नहीं माना गया है. वे हमारी आत्मा की आवाज, समाज में मिलने वाली इज्जत, तरक्की और हमारे शरीर की असली ताकत के राजा हैं. सीधे शब्दों में कहें तो अगर कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो इंसान को नाम, पैसा और लीडरशिप क्वालिटी बिना मांगे ही मिल जाती है. अब सूर्य देव को खुश करने के लिए लोग न जाने क्या-क्या जतन करते हैं.
लेकिन सबसे आसान और पक्का तरीका हमारी रसोई में ही छिपा है, और वो तांबा है. शास्त्रों की मानें तो तांबा एक ऐसी पवित्र धातु है जिसका कनेक्शन सूर्य और मंगल दोनों से है. यही वजह है कि सदियों से हमारे दादा-पड़दादा के जमाने से पूजा-पाठ में तांबे के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता आ रहा है.
हिंदू परिवारों में सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल देना एक बेहद आम बात है. बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से सूर्य देव की सीधी कृपा मिलती है और घर की सारी कंगाली और नेगेटिविटी दूर हो जाती है.
सिर्फ सूर्य देव ही नहीं, घर के आंगन में लगी तुलसी मैया को भी तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है. ऐसा करने से घर का पूरा माहौल एकदम शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है.
तांबे की कहानी सिर्फ पूजा-पाठ या भगवान को मानने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक तगड़ा विज्ञान भी काम करता है. आयुर्वेद में साफ लिखा है कि अगर आप रातभर तांबे के किसी बर्तन में पानी रखकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे खाली पेट पी लें, तो वह पानी किसी अमृत से कम नहीं होता है.
ये जादुई पानी शरीर के भीतर की सारी गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देता है. पेट की बीमारियां हो या फेफड़ों की दिक्कत, इसमें यह पानी बहुत राहत देता है. वैसे तो किसी बीमारी में डॉक्टर की दवा जरूरी है, लेकिन फिट रहने के लिए तांबे का पानी पीना आज भी सबसे बेस्ट देसी नुस्खा है.
कमजोर मंगल को भी देता है पावर
ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि तांबे का इस्तेमाल करने से सिर्फ सूर्य ही नहीं, बल्कि कुंडली का कमजोर मंगल भी जाग उठता है. मंगल का सीधा नाता हमारे खून, हिम्मत और ताकत से है, जबकि सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का मालिक है. जब तांबा हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो शरीर में एक नया जोश और पॉजिटिविटी दौड़ने लगती है.
कई पंडित तो हाथ की अनामिका उंगली में तांबे की अंगूठी या छल्ला पहनने की सलाह देते हैं. कहते हैं इससे सूर्य और चंद्रमा दोनों का बढ़िया फल मिलता है और इंसान दिमागी रूप से बहुत मजबूत हो जाता है.
आज भले ही जमाना कितना भी मॉडर्न हो गया हो, लेकिन तांबे के इन पुराने उपायों पर से लोगों का भरोसा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. चाहे तांबे के जग का पानी पीना हो, मंदिर में इसके बर्तन रखना हो या उंगली में इसका छल्ला पहनना हो, ये छोटे-छोटे काम जिंदगी में एक गजब का बैलेंस लेकर आते हैं. यह धातु हमें ग्रहों की बुरी नजर से तो बचाती ही है, साथ ही हमारी सोच को भी हमेशा पॉजिटिव रखती है. साफ बात तो ये है कि तांबा सिर्फ कोई लोहा-लंगड़ या मेटल नहीं है, यह हमारी संस्कृति, सेहत और ज्योतिष की असली जान है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Dwidwadash Yog 2026: बुध और शुक्र का द्विद्वादश दृष्टि योग 4 राशि वालों को दिलाएगा सम्मान और धन, सफलता चूमेगी कदम!