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Hindi Newsऐस्ट्रोVrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना, सेहत के प्रति रहें सचेत

Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना, सेहत के प्रति रहें सचेत

Daily Horoscope Prediction of 2 June 2026 Scorpio: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन मामलों में रहना होगा सतर्क? आज के लिए सकारात्मक पक्ष क्या है. लव लाइफ या दांपत्य जीवन को लेकर आज का दिन कैसा रहेगा और भाग्यशाली रंग और अंक क्या है, ये सब आज का राशिफल से जानिए. 

 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:36 AM IST
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Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना, सेहत के प्रति रहें सचेत

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 June 2026: देश के जाने-माने ज्योतिष आचार्य पंडित अजय भाम्बी के अनुसार, आज यानी 2 जून का राशिफल जीवने के विभिन्न पहलुओं में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. छात्रों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है. वे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे. व्यापार करने वालों को कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. लव लाइफ या दांपत्य जीवन में सामंजस्य की कमी रह सकती है. हालांकि, बड़ों के मार्गदर्शन से स्थिति अच्छी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन कुछ मलिन रहेगा. मौसम अनुकूल ना होने की वजह से सेहत बिगड़ सकती है. वहीं, आज आपके लिए कुछ नकारात्मक पक्ष भी है. किसी के कहने पर या आवेश में आकर अपना नुकसान कर बैठेंगे. गैरकानूनी कार्यों या गतिविधियों से दूरी रखना होगा. 

वृश्चिक (Scorpio)

पॉजिटिव: थोड़ी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे. प्रैक्टिकल सोच से निर्णय बेहतर होंगे.

निगेटिव: आवेश और लापरवाही नुकसान दे सकती है. गैरकानूनी गतिविधियों से दूरी रखें.

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व्यवसाय: कारोबार में चुनौतियां रहेंगी लेकिन रुका हुआ कार्य शुरू हो सकता है. नौकरी वालों को मनपसंद कार्यभार मिलेगा.

लव: परिवार में सामंजस्य की कमी रह सकती है. बड़ों का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा.

भाग्यशाली रंग: हरा 

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़ें: शुक्र का कर्क राशि में गोचर 5 राशि वालों के लिए अशुभ, धन को लेकर रहना होगा सावधान

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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