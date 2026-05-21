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Aaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें करियर, लव लाइफ और सेहत का हाल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: मंगल और प्लूटो की युति से आज वृश्चिक राशि वालों को संपत्ति लाभ, गुप्त शत्रुओं पर विजय और करियर में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:49 AM IST
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Aaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानें करियर, लव लाइफ और सेहत का हाल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: शुरुआत हो रही है एक नए दिन की, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और बड़े बदलावों के संकेत लेकर आया है. आइए जानते हैं कि आज मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों के करियर, बिजनेस, प्यार और सेहत के सितारे क्या करवट लेने वाले हैं और दिन को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें कौन सी गलतियों से बचना होगा.

वृश्चिक राशि- स्वामी: मंगल

सकारात्मक बातें: मंगल और प्लूटो की शक्तिशाली युति आज आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगी. गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी. संपत्ति और विरासत से जुड़े मामलों में लाभ के प्रबल योग हैं. अनुसंधान और गहन अध्ययन में असाधारण सफलता मिलेगी.

नकारात्मक बातें: ईर्ष्या और बदले की भावना आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है. अत्यधिक संदेह रिश्तों में जहर घोल सकता है. जिद्दी स्वभाव से संघर्ष बढ़ सकता. गुस्सा और आवेश में लिए निर्णय पछतावा देंगे.

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करियर / व्यापार: शोध, जांच-पड़ताल, मनोविज्ञान, चिकित्सा, बीमा और वित्त क्षेत्र में विशेष उपलब्धि होगी. गुप्त या संवेदनशील परियोजनाओं में सफलता मिलेगी. संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा. करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है.

प्रेम / रिश्ते: प्रेम संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बात करने का समय है. पुराने रिश्तों को नई शुरुआत देने का अवसर मिल सकता है. परिवार में विश्वास और एकता मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पर ध्यान दें. मानसिक तनाव और क्रोध को नियंत्रित करें. ध्यान-साधना से गहरी शांति मिलेगी. पर्याप्त नींद लेना अत्यंत आवश्यक है.

सावधानियां: संदेह की आदत पर काबू रखें. किसी की बात बिना जांचे-परखे विश्वास न करें. वित्तीय मामलों में गोपनीयता बनाए रखें. क्रोध में कोई बड़ा कदम न उठाएं.

शुभ रंग-गहरा लाल,
शुभ अंक-8

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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