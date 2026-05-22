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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के सुलझेंगे पुराने विवाद! हनुमान जी की कृपा से नौकरी-व्यापार में आएगा बड़ा उछाल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के सुलझेंगे पुराने विवाद! हनुमान जी की कृपा से नौकरी-व्यापार में आएगा बड़ा उछाल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सुधार, पुराने विवादों के खत्म होने और रिसर्च, पुलिस व प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन लाभ के अवसर लेकर आया है.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 07:21 AM IST
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के सुलझेंगे पुराने विवाद! हनुमान जी की कृपा से नौकरी-व्यापार में आएगा बड़ा उछाल

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज चंद्रमा की स्थिति सीधे आपके मन और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालने वाली है, जिससे दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. हालांकि, आपका अटूट आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल लाएगा. जहां आज पुराने विवादों के सुलझने और आर्थिक सुधार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, वहीं आपके स्वभाव की एक खास कमजोरी बने-बनाए खेल को बिगाड़ भी सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपको क्या संकेत दे रहे हैं और संकटमोचन हनुमान जी की असीम कृपा पाने का वो विशेष उपाय क्या है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. यह जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक गहरे विचारों वाले, रहस्यमयी, साहसी और भावनात्मक रूप से मजबूत माने जाते हैं. वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी. दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है लेकिन आपकी समझदारी और आत्मविश्वास आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी पुराने मित्र या संपर्क से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

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नकारात्मक बातें: गुस्सा और शक करने की आदत रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को दुखी कर सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी.

करियर और व्यवसाय: नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. रिसर्च, मेडिकल, तकनीकी, पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पेट, थकान या तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

सावधानियां: क्रोध और जिद से बचें. धन निवेश समझकर करें.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और मसूर दाल का दान करें.

ये भी पढ़ें: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

 

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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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