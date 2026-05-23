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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Scorpio Rashifal: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत, लेकिन जोखिम से बचें वृश्चिक राशि के लोग! पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत, लेकिन जोखिम से बचें वृश्चिक राशि के लोग! पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 23 May 2026 Scorpio: आइए वृश्चिक राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By   Padma Shree Shubham|Reported By: Manish Agarwal |Last Updated: May 23, 2026, 04:44 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 May 2026: आज यानी 23 मई 2026 का गोचर काल ज्योतिषीय के अनुसार अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है.आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर केतु का मघा नक्षत्र का प्रभाव होगा. पितृ तत्व व कर्मों से जुड़ी ऊर्जा बहुत सक्रिय रह सकती है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार कई राशियों पर महत्वपूर्ण युति का प्रभाव रह सकता है. ये स्थितियां विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं. मेष लग्न में मंगल मेष में होकर बलवान रहेगा, जिससे साहस, निर्णय क्षमता व नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है और रुके कार्यों के पूरे होने के आसार हैं. वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से धन, व्यापार के साथ ही पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है.

वृश्चिक राशि  :-
वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. यह जल तत्व की राशि है, जो गहराई, रहस्य, साहस और तीव्र भावनाओं का प्रतीक है. इस राशि के जातक मजबूत इच्छाशक्ति वाले, निर्णायक और आत्मविश्वासी होते हैं. 23 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में परिवर्तन और नई ऊर्जा का संकेत दे रही है. आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने और पुराने अटके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

सकारात्मक प्रभाव:-
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कठिन कार्यों को भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. परिवार में सहयोग और समझदारी बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे. कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है.

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नकारात्मक प्रभाव:-
आज आप थोड़े जिद्दी या गुस्सैल हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. अनावश्यक बहस से बचना जरूरी है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी करीबी की बात मन को परेशान कर सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है यदि आप चीजों को अधिक सोचेंगे.

करियर एवं व्यवसाय:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे लेकिन जोखिम से बचें. किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं. टीमवर्क से लाभ होगा.

प्रेम एवं संबंध:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में आपसी समझ बेहतर होगी. किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान जरूरी रहेगा.

सावधानियां:-
क्रोध से बचें.
जल्दबाजी में निर्णय न लें.
पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

शुभ रंग:- लाल, मैरून

शुभ अंक:- 9, 1

उपाय:-
हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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