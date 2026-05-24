Advertisement
trendingNow13227071
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Vrishchik Rashifal: क्या आपका गुस्सा आज तोड़ देगा बरसों पुराना रिश्ता? घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह चेतावनी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: क्या आपका गुस्सा आज तोड़ देगा बरसों पुराना रिश्ता? घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह चेतावनी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 24 मई 2026 को कन्या राशि के चंद्रमा और मिथुन के सूर्य के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पुराने निवेश से धन लाभ होगा और रिसर्च, तकनीकी व प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: क्या आपका गुस्सा आज तोड़ देगा बरसों पुराना रिश्ता? घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह चेतावनी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए जीवन के सबसे जरूरी और गुप्त मोर्चों पर बड़ी हलचल का संकेत दे रहा है. इस रविवार को ग्रहों का एक बेहद प्रभावशाली संयोग बन रहा है, जहां मिथुन राशि में बैठा सूर्य आपके आर्थिक और छिपे हुए मामलों को गहराई से प्रभावित करेगा, वहीं कन्या राशि का चंद्रमा आपके सामाजिक जीवन और अधूरी योजनाओं में एक नई रफ्तार भर देगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में क्या छुपा है और किस एक भूल से उन्हें आज बचना होगा.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. यह जल तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक साहसी, भावुक, रहस्यमयी और दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं. वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर आर्थिक और गुप्त मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से सामाजिक जीवन और योजनाओं में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: गुस्सा और जिद रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. मानसिक तनाव और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. रिसर्च, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, ब्लड प्रेशर या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा. अधिक तनाव लेने से बचें.

सावधानियां: क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.

शुभ रंग: लाल, मैरून

शुभ अंक: 1, 9

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप करें. मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Vrishchik Rashi

Trending news

अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
BSF Bangladesh
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
DNA
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
Supreme Court
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
Breadfruit
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!