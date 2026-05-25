Aaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि के लोगों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रिश्तों में आ सकता है तनाव! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में महत्वपूर्ण एवं विशेष ग्रह स्थिति के रूप में जाना जाता है. इस दिन के ग्रहों का गोचर परिवर्तनकारी योग बना रहा है, जिसका प्रभाव जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन और भविष्य की योजनाओं पर दिख सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कुछ मामलों में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. नवम भाव में धनु राशि स्थित माण्डी भाग्य संबंधित कार्यों में देरी का संकेत दे सकती है. वहीं एकादश भाव में राहु का प्रभाव अचानक लाभ और करियर में अप्रत्याशित अवसर प्रदान कर सकता है.

वृश्चिक राशि:-

वृश्चिक राशि के जातक गहरे विचारों वाले, साहसी और मजबूत इच्छाशक्ति के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर साझेदारी और रिश्तों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से आर्थिक और संचार संबंधी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन समझदारी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और धन लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने संपर्क से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.

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नकारात्मक बातें:-

गुस्से और जिद्द के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

करियर:-

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. रिसर्च, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, ब्लड प्रेशर या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-

क्रोध पर नियंत्रण रखें.

पैसों के मामलों में सतर्क रहें.

बिना सोचे-समझे कोई निर्णय न लें.

शुभ रंग:-

मैरून, गहरा लाल

शुभ अंक:-

1, 9

उपाय:-

हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें. इससे मानसिक शक्ति और सफलता में वृद्धि होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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