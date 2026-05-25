Advertisement
trendingNow13227721
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि के लोगों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रिश्तों में आ सकता है तनाव! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि के लोगों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रिश्तों में आ सकता है तनाव! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 25 May 2026 Scorpio: आइए वृश्चिक राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 25, 2026, 04:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में  महत्वपूर्ण एवं विशेष ग्रह स्थिति के रूप में जाना जाता है. इस दिन के ग्रहों का गोचर परिवर्तनकारी योग बना रहा है, जिसका प्रभाव जीवन, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन और भविष्य की योजनाओं पर दिख सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कुछ मामलों में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. नवम भाव में धनु राशि स्थित माण्डी भाग्य संबंधित कार्यों में देरी का संकेत दे सकती है. वहीं एकादश भाव में राहु का प्रभाव अचानक लाभ और करियर में अप्रत्याशित अवसर प्रदान कर सकता है.

वृश्चिक राशि:-
वृश्चिक राशि के जातक गहरे विचारों वाले, साहसी और मजबूत इच्छाशक्ति के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर साझेदारी और रिश्तों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से आर्थिक और संचार संबंधी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन समझदारी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और धन लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने संपर्क से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
गुस्से और जिद्द के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. रिसर्च, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, ब्लड प्रेशर या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
क्रोध पर नियंत्रण रखें.
पैसों के मामलों में सतर्क रहें.
बिना सोचे-समझे कोई निर्णय न लें.

शुभ रंग:-
मैरून, गहरा लाल

शुभ अंक:-
1, 9

उपाय:-
हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें. इससे मानसिक शक्ति और सफलता में वृद्धि होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: भ्रम ने सांप की तरह जकड़ा है और बिगड़ा हुआ है प्रेम संबंध... किस रुद्राक्ष को करें धारण, ग्रहों से क्या है इसका संबंध? जानें

और पढ़ें- 30 की उम्र के बाद खुलता है इन 4 राशिवालों का भाग्य, महाधनवान बनने के खुलने लगते हैं कई रास्ते! 

और पढ़ें- साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026: इस सप्ताह पार्टनरशिप में बिजनेस करना तुला वालों के लिए फायदेमंद, कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत का समय!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..