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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस में मिलेगा सीनियर का साथ, अचानक बढ़ सकते हैं खर्चे! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस में मिलेगा सीनियर का साथ, अचानक बढ़ सकते हैं खर्चे! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 26 May 2026 Scorpio: आइए वृश्चिक राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 26, 2026, 04:36 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में विशेष ग्रह योगों वाला माना जा रहा है. इस दिन ग्रहों की स्थितियों से कई राशियों के लोगों के जीवन में परिवर्तन का रास्ता खोलेगा. नए अवसर एवं मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति धन, वाणी, व्यापार व पारिवारिक मामलों पर प्रभाव डाल सकती है. यह स्थिति आर्थिक योजनाओं में सुधार का संकेत देती है. वाणी में कठोरता से विवाद हो सकता है. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की शुभ युति शिक्षा, प्रेम संबंध, सामाजिक सम्मान और करियर में सकारात्मक परिणाम देने वाली हो सकती है. कुंभ राशि के एकादश भाव में राहु का गोचर अचानक लाभ करा सकता है. मीन राशि में शनि का प्रभाव कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों को गंभीर बनाए रखेगा.

वृश्चिक राशि:-
वृश्चिक राशि के जातक गहरे विचारों वाले, साहसी और मजबूत इच्छाशक्ति रखने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्कता बढ़ेगी. आज का दिन संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे और किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना है.

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नकारात्मक बातें:-
गुस्सा और जिद रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. मानसिक तनाव और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है. रिसर्च, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, ब्लड प्रेशर या कमजोरी से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
क्रोध में किसी को कठोर शब्द न कहें.
आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें.
अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें.

शुभ रंग:-
मैरून, चॉकलेटी

शुभ अंक:-
1, 8

उपाय:-
हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर दाल या गुड़ का दान करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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