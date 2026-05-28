Advertisement
trendingNow13230302
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Scorpio Rashifal: आर्थिक दबाव महसूस करेंगे वृश्चिक राशि के लोग, छोटी गलतियां बढ़ा सकती हैं परेशानी! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Aaj Ka Scorpio Rashifal: आर्थिक दबाव महसूस करेंगे वृश्चिक राशि के लोग, छोटी गलतियां बढ़ा सकती हैं परेशानी! पढ़ें वृश्चिक राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 28 May 2026 Scorpio: आज वृश्चिक राशि के लोगों को छोटी गलतियां करने से बचना चाहिए और परिवार से जुड़े मतभेदों को दूर करना चाहिए. आइए जानें आज के दिन के बारे में वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल क्या बताता है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 04:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 May 2026: आज चंद्रमा का संचरण तुला राशि में हो रहा है जिसका प्रभाव वृश्चिक राशि पर शुभ-अशुभ रूप से पड़ने वाला है. आज जातकों को अपने परिवार के साथ पुराने मतभेद को दूर करने का है. जातकों को अपना दिन बेहतर करने के लिए कुछ उपाय भी करने की सलाह दी जाती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत करने का है. आइए विस्तार से पढ़ें 28 मई 2026 का वृश्चिक राशिफल.

वृश्चिक राशि:- 
वृश्चिक राशि के जातक गहरे विचारों वाले, साहसी और मजबूत इच्छाशक्ति रखने वाले माने जाते हैं. 28 मई 2026 का दिन आपको सतर्क और संयमित रहने की सलाह दे रहा है. मन में उत्साह रहेगा, लेकिन हर परिस्थिति में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख आज आपके बहुत काम आ सकती है.

सकारात्मक बातें:-
कुछ ऐसी बातें आज सामने आ सकती हैं जिनसे आपको आगे बढ़ने का नया रास्ता मिलेगा. कामकाज के क्षेत्र में बदलाव आपके पक्ष में जा सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं पर गंभीरता से काम शुरू हो सकता है. परिवार में बातचीत के जरिए पुराने मतभेद सुलझाने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं. छोटी गलतियां भी परेशानी बढ़ा सकती हैं. किसी नए समझौते को जल्दबाजी में अंतिम रूप देना ठीक नहीं रहेगा. खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. रिश्तों में कठोर शब्दों का प्रयोग दूरी बढ़ा सकता है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है.

करियर:-
वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर नजर रखेंगे, इसलिए हर काम सावधानी से करना जरूरी होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी कागजी कार्य में जल्दबाजी न करें. भविष्य की योजनाओं को सही दिशा देने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

रिलेशनशिप:-
घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में संयमित भाषा का प्रयोग करना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन बातचीत से राहत मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य:-
शरीर में कमजोरी, सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है. अनियमित दिनचर्या का असर स्वास्थ्य पर दिखाई देगा. यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी.

सावधानियां:-
जल्दबाजी में कोई समझौता न करें.
गुस्से में कठोर शब्दों का प्रयोग न करें.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

शुभ रंग:-
मरून

शुभ अंक:-
9

उपाय:-
हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Grah Gochar 2026: एक ही दिन हो रहा है बुध और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशि वालों को मिलेगा अपार धन और प्रेम में सफलता! 

और पढ़ें- Bakrid Wishes 2026: मुबारक मौका अल्लाह ने अता फरमाया... हैप्पी ईद, बकरीद पर अपनों को शेयर करें दिल को छू जाने वाले संदेश शायरी कोट्स

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!