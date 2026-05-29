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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka vrishchik Rashifal: किसी अनजान व्यक्ति का भरोसा आज वृश्चिक राशि वालों को ले डूबेगा? बड़ी बहस में फंसने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी

Aaj Ka vrishchik Rashifal: किसी अनजान व्यक्ति का भरोसा आज वृश्चिक राशि वालों को ले डूबेगा? बड़ी बहस में फंसने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी

Aaj Ka vrishchik Rashifal: आज वृश्चिक राशि वालों की सूझबूझ से सोचे हुए काम पूरे होंगे और विरोधियों के सामने उनकी बेगुनाही साबित होने से रिश्ते सुधरेंगे. हालांकि, किसी अनजान पर आंखें मूंदकर भरोसा करने से धोखा मिल सकता है और अधिक थकान आपकी काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:36 AM IST
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Aaj Ka vrishchik Rashifal: किसी अनजान व्यक्ति का भरोसा आज वृश्चिक राशि वालों को ले डूबेगा? बड़ी बहस में फंसने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी

Aaj Ka vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सुकून और राहत लेकर आने वाला है. जो लोग लंबे समय से आपके खिलाफ थे या आपके बारे में गलतफहमियां रख रहे थे, आज उनके सामने आपकी बेगुनाही और सच्चाई पूरी तरह साबित हो जाएगी. इससे आपके बिगड़े हुए रिश्ते एक बार फिर से सुधर जाएंगे. आज आपकी सूझबूझ और सही प्लानिंग से आपके सारे सोचे हुए काम बहुत ही शांति से पूरे होते चले जाएंगे. आइए जानते हैं कि आज आपका करियर, पारिवारिक जीवन और सेहत कैसी रहेगी.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातक बेहद दृढ़निश्चयी, साहसी, रहस्यमयी और गंभीर स्वभाव के माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं. आज आपकी सही दिनचर्या और सूझबूझ से हर काम शांति से पूरे होंगे. जो लोग आपके खिलाफ थे, आज उनके सामने आपकी बेगुनाही साबित होगी और रिश्ते फिर से सुधरेंगे.

सकारात्मक बातें: आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और काम करने के सलीके की वजह से आज आपके लगभग सभी सोचे हुए काम बहुत ही शांति और सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे. कुछ लोग जो पिछले काफी समय से आपके खिलाफ थे या आपके बारे में गलतफहमियां फैला रहे थे, आज उनके सामने आपकी सच्चाई और गलती न होने की बात पूरी तरह साबित हो जाएगी. इससे आपके बिगड़े हुए सामाजिक रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे. कहीं से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है.

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नकारात्मक बातें: आज आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी अनजान या एरा-गैरा व्यक्ति पर आंखें मूंदकर भरोसा न करें, अन्यथा वे आपको धोखा दे सकते हैं या किसी विवादित बहस में घसीट सकते हैं. विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी कड़ी मेहनत के अनुसार मनचाहा या अपेक्षित परिणाम न मिलने से थोड़े निराश या उदास हो सकते हैं. ऐसे समय में उनका हौसला और मनोबल बनाए रखना माता-पिता की मुख्य जिम्मेदारी है.

करियर: बिजनेस के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण है. सभी व्यापारिक काम पूरी तरह से अपनी प्रत्यक्ष निगरानी में ही करवाएं, कर्मचारियों के भरोसे न छोड़ें. इसके साथ ही समय की मांग को देखते हुए अपनी काम करने की पुरानी योजना में कुछ आधुनिक बदलाव करना भी बेहद जरूरी है. प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े व्यापार में आज आपको बहुत अच्छा मुनाफा या फायदा होने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को आज काम का बोझ थोड़ा कम होने से बड़ी राहत मिलेगी.

रिलेशनशिप: परिवार में सुख-शांति और आपसी तालमेल से भरा माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज कहीं से कोई बहुत ही अच्छा और संस्कारी रिश्ता आ सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंध भी आज काफी मधुर और रोमांटिक बने रहेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और अत्यधिक मानसिक तनाव का सीधा असर आपकी काम करने की क्षमता, एकाग्रता और आपके हौसले पर पड़ सकता है. इस वजह से आप खुद को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. मानसिक शांति के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान (मेडिटेशन) को अपनी रोजाना की आदत में निश्चित रूप से शामिल करें.

सावधानियां: परिणाम मनमुताबिक न मिलने पर हताश होने के बजाय अपनी मेहनत की दिशा को बदलने का प्रयास करें. प्रॉपर्टी या वाहन की डील करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच-परख कर लें, आंखें मूंदकर भरोसा न करें. अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान का असर अपनी कार्यक्षमता पर न पड़ने दें, उचित आराम लें.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

शुभ रंग : नीला
शुभ अंक:  7

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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