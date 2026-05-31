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Hindi Newsऐस्ट्रोVrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को आज मिलेगा किसी बड़े व्यक्ति का साथ, दूर होगा सालों पुराना दर्द, लेकिन इस एक गलती से बचें!

Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को आज मिलेगा किसी बड़े व्यक्ति का साथ, दूर होगा सालों पुराना दर्द, लेकिन इस एक गलती से बचें!

Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से पुरानी समस्याओं से मुक्ति पाने और मशीनरी व टेक्निकल कार्यों में बेहतरीन सफलता हासिल करने का है. हालांकि, सितारों ने इन्हें आज दूसरों के निजी मामलों से पूरी तरह दूर रहने, मौज-मस्ती में बजट से अधिक खर्च न करने और मांसपेशियों के दर्द के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:36 AM IST
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Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों को आज मिलेगा किसी बड़े व्यक्ति का साथ, दूर होगा सालों पुराना दर्द, लेकिन इस एक गलती से बचें!

Vrishchik Rashifal by Ajay bhambi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन में कुछ सकारात्मक और बड़े बदलाव लेकर आया है, जहां किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपकी बरसों पुरानी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी. सितारों की चाल आज आपकी इच्छा शक्ति को जबरदस्त बढ़ावा दे रही है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक रास्ते खुलेंगे. खासकर मशीनरी, टेक्निकल काम और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, नौकरी-बिजनेस, लव लाइफ और सेहत कैसी रहेगी

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों, आज किसी बड़े व्यक्ति की मदद से आपका पुराना दर्द दूर होगा. दूसरों के फटे में पैर बिल्कुल न अड़ाएं. मौज-मस्ती में बजट से ज्यादा खर्च न करें. बिजनेस में नए और प्रभावी संपर्क बनेंगे. मशीनरी और टेक्निकल काम करने वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है. आज गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं.

पॉजिटिव: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास ही रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी. आपकी इच्छा शक्ति और रचनात्मकता में सुधार आएगा. संपर्कों का दायरा भी बड़ रहा है, जो भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएगा.

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नेगेटिव: महिलाएं खास तौर पर खुद को अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में ही व्यस्त बनाए रखें. कोशिश करके दूसरों के मामले में ना ही पड़े. क्रोध के बजाए शांति से परिस्थितियों को संभाले. मौज मस्ती तथा मनोरंजन जैसी गतिविधियों में खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज ना करें.

व्यवसाय: व्यवसाय में कुछ नए संपर्क बनेंगे, जो कि प्रभावी भी रहेंगे. परंतु किसी भी तरह की डील करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है. इस समय मशीनरी व टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे. सरकारी सेवारत व्यक्ति उच्चाधिकारियों के दबाव से परेशान हो सकते हैं.

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इससे आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा. युवा लोग प्रेम प्रसंगों में ना उलझे.

स्वास्थ्य: मांसपेशियों व नसों में खिचाव व दर्द महसूस हो सकता है. व्यायाम आदि में लापरवाही ना बरतें.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी 

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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