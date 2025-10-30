Vrishchik November 2025 Rashifal: नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की पुरानी बीमारियां होंगी दूर, इन लोगों को मिलेगी विशेष सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

Scorpi Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित परिणाम देगा. सेहत अच्‍छी रहेगी. पुरानी बीमारियां दूर होंगी. हालांकि इस महीने वृश्चिक राशि वालों की जेब ढीली रह सकती है. यात्रा के लिए समय अनुकूल नहीं है. लंबी या धार्मिक यात्राएं स्थगित करना उचित रहेगा. बेहतर है कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाला मामला ही रखें. नशे से दूरी बनाएं.

वृश्चिक आर्थिक राशिफल - वृश्विक राशि वालों के लिए नवंबर महीना आर्थिक मामलों में बहुत अच्‍छा नहीं कहा जा सकता है. आय तो बराबर बनी रहेगी लेकिन बढ़े हुए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. कारोबारियों के लिए भी यह समय वित्तीय दृष्टि से थोड़ा कमजोर है.

वृश्चिक करियर राशिफल - निवेश या नए उद्यम शुरू करने से बचें. वहीं नौकरी करने वाले लोगों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है. मंगल ग्रह पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे, लिहाजा कार्यों में सावधानी जरूरी होगी. अधीनस्थों के साथ व्यवहार में संयम रखें.

वृश्चिक ऐजुकेशन राशिफल - शिक्षा के मामले में यह माह शुभ रहेगा. विद्यार्थी विशेषकर तकनीकी, विधि और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जातक अच्छे परिणाम पा सकते हैं. मेहनत में कमी ना करें, सफलता मिलने के पूरे योग हैं.

वृश्चिक सेहत राशिफल - वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य इस महीने अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारियों जैसे गठिया, पाचन विकार या कब्ज से राहत मिल सकती है. हल्की ठंड या सामान्य संक्रमण जैसी परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन जल्‍द ठीक हो जाएंगी. बेहतर है सावधानी रखें.

वृश्चिक लव लाइफ और फैमिली लाइफ - वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवारिक दृष्टि से यह माह तनावपूर्ण रह सकता है. बच्चों के व्यवहार और पढ़ाई पर ध्यान देना आवश्यक होगा. वहीं लव कपल्‍स बातचीत से मामले सुलझाएं. बात बंद करना रिश्‍ते के लिए ठीक नहीं रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)