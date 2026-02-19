Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोहोली छोड़ो सावन महीने तक पर संकट, श्रावण मास के सबसे महत्‍वपूर्ण दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, कैसे करेंगे व्रत-पूजा

Chandra Grahan 2026 in India date and time : साल 2026 में 2 चंद्र ग्रहण लग रहे हैं और दोनों ग्रहण महत्‍वपूर्ण त्‍योहार के दिन लग रहे हैं. पहला चंद्र ग्रहण होलिका दहन के दिन है तो दूसरे ने सावन महीने पर ग्र‍हण लगा दिया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:16 PM IST
Chandra Grahan 2026 List : साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होली पर लग रहा है, जिससे लोगों में होलिका दहन करने की तारीख और समय को लेकर भारी कंफ्यूजन है. वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण भी ऐसे खास मौके पर लग रहा है कि लोग भारी दुविधा में पड़ने वाले हैं. अगस्‍त 2026 में लगने जा रहा दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में पार्शियली विजिबल होगा, लिहाजा कहीं सूतक काल मान्‍य होगा तो कहीं नहीं होगा. 

दूसरा चंद्र ग्रहण 2026

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होली पर लग रहा है. वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्‍त 2026 को लग रहा है. यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. लिहाजा भारत में कुछ जगहों पर ही यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में भी दिखाई देगा.

सावन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण 2026 

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्‍त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन लगेगा. श्रावण या सावन महीने का हर दिन बहुत खास होता है और शिव भक्‍त रोजाना पूजा करते हैं. ऐसे में सावन पूर्णिमा के अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण दिन पर चंद्र ग्रहण का लगना और उसका भारत में दिखना शिव जी की पूजा में बाधा डाल सकता है. चंद्र ग्रहण सुबह 8 बजकर 3 मिनट से शुरू होगा और 11 बजकर 22 मिनट पर समाप्‍त होगा. चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ऐसे में जहां भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां शिव जी की पूजा करने के लिए भक्‍तों को ग्रहण खत्‍म होने का इंतजार करना पड़ेगा. 

पूर्णिमा स्‍नान-दान में भी होगी देरी 

चंद्र ग्रहण के चलते पूर्णिमा के स्‍नान और दान में भी देरी होगी. सुबह करीब साढ़े 11 बजे के बाद ही लोग नदियों में स्‍नान कर सकेंगे, पूर्णिमा की पूजा और दान-पुण्‍य कर सकेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

chandra grahan 2026

