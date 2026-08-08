/सेकंड हैंड सामान खरीदने का है प्लान? घर लाने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी वास्तु नियम

आजकल कम पैसों में अच्छा सामान पाने के लिए लोग सेकंड हैंड चीजें खूब खरीदते हैं. ये तरीका जेब के लिहाज से तो बहुत सही लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ सामान घर में लाना वास्तु के हिसाब से कैसा रहता है.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक पुरानी चीजों के साथ उनके पुराने मालिक की ऊर्जा भी जुड़ी होती है. अगर वह ऊर्जा नकारात्मक हुई, तो आपके घर की शांति बिगड़ सकती है. इसलिए सेकंड हैंड सामान खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है.
वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि हर इस्तेमाल की गई वस्तु में उसके इस्तेमाल करने वाले की सोच और ऊर्जा बस जाती है. जब आप किसी दूसरे व्यक्ति का सामान अपने घर लाते हैं, तो उसकी पुरानी ऊर्जा भी साथ चली आती है.
अगर वह इंसान अक्सर परेशान या बीमार रहता था, तो उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के माहौल को भी प्रभावित कर सकती है. इसीलिए वास्तु में पुरानी चीजों को सीधे घर में रखने से मना किया जाता है.
अगर आप कोई सेकंड हैंड सामान खरीद कर घर ला रहे हैं, तो उसे तुरंत इस्तेमाल न करें. सबसे पहले उस सामान की अच्छी तरह से सफाई करें. हो सके तो उसे थोड़ा नमक वाले पानी से पोंछ लें, क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करता है.
अगर कोई कपड़ा या लकड़ी का फर्नीचर है, तो उसे कुछ देर धूप में जरूर रखें. सूरज की रोशनी से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है.
पुराना लकड़ी का बेड, सोफा या लोहे का सामान लाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए. वास्तु के अनुसार लोहे की पुरानी चीजों में शनि का प्रभाव माना जाता है.
अगर लोहे का सामान सही हालत में न हो या उसमें जंग लगा हो, तो उसे घर लाने से बचें. इसके अलावा पुराने पलंग या गद्दे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नींद और मानसिक शांति पर असर डाल सकता है.
अगर आप सेकंड हैंड टीवी, फ्रिज या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, तो उसे सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है. वास्तु के मुताबिक बिजली के सभी उपकरणों को घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है.
गलत दिशा में रखा पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो सकता है और घर में फालतू के खर्चे बढ़ा सकता है.
पुराने सामान की सफाई करने के बाद घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करें. सामान रखने वाली जगह पर गंगाजल छिड़कें या फिर धूप अगरबत्ती दिखाएं.
इससे वहां मौजूद बची कुची नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है. वास्तु के इन छोटे छोटे नियमों को मानकर आप अपने घर को किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं और सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र की सामान्य मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसे केवल एक जानकारी और मार्गदर्शन के रूप में ही पढ़ें.