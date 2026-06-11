जानिए ब्रह्मांड के वो गुप्त ज्योतिषीय नियम जो तय करते हैं आपका भाग्य

Secret astrology rules: ये सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 360 अंशों में विभाजित है. इसमें 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है. इस प्रकार ये राशियां सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं. सभी नवग्रह भी प्रत्येक राशि पर अपनी अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं. वे 30 अंश की यात्रा समाप्त करके दूसरी राशि में संक्रमण अर्थात् प्रवेश कर जाते हैं.
प्रत्येक ग्रह की गति और राशि के 30 अंश पार करने की समय सीमा अलग अलग होती है. खगोलीय अर्थात् ज्योतिषीय गणना में ग्रहों की गतिशीलता का जीवन में घटित होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं में बड़ा महत्व है. इन घटनाओं का आकलन करने के लिए 27 नक्षत्रों, नवग्रहों और 12 राशियों को आधार बनाया गया है. सभी राशियों और सभी ग्रहों के अपने अपने गुण और धर्म होते हैं, जिनके आधार पर ज्योतिषीय फलादेश निश्चित होते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. मंगल युद्ध और शौर्य का नेतृत्व करता है. बुध बुद्धि एवं धन का कारक है. गुरु शिक्षा, आध्यात्म और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है. शुक्र सुन्दरता, शारीरिक गठन और भोग विलास का कारक है. शनि न्याय और दण्ड के साथ साथ प्रतिशोध की मनोवृत्ति और विलम्बता का प्रतिनिधित्व करता है. राहु आलस्य, अस्थिरता, उदर रोग और कूटनीति का कारक है, तथा केतु मानसिक अस्थिरता, लेखन, हतोत्साहित करने वाले भाव और शोध कार्यों का कारक है.
ज्योतिष में कारक तीन प्रकार के होते हैं: नैसर्गिक कारक, स्थिर कारक और चर कारक. वेदांग ज्योतिष में कारक वे ग्रह होते हैं जो जीवन में किसी विशेष घटना, व्यक्ति या जीवन के किसी विशेष पहलू को दर्शाते हैं.
यद भाव कारकस्तुंगे स्वभे मित्रालये भवेत्।
तत्कारक पदार्थानां दैवज्ञो लाभमादिशेत।।
अन्वय: तुंगे स्वभे मित्रालये यद भाव कारका: भवेत्, तत्कारक पदार्थानां लाभं दैवज्ञो आदिशेत.
अर्थात: जिस भाव का कारक ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वगृह अथवा अपने मित्र के भाव में रहे, तो कुशल ज्योतिर्विद को उस कारक ग्रह से जुड़े पदार्थों का लाभ बताना चाहिए. इसके विपरीत, यदि वह नीच या शत्रु ग्रह के भाव में हो तो हानि कहनी चाहिए. कारक विचार ज्योतिष में फलित प्रकरण का एक विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा है. कारक फलादेश को गहराई से समझने वाला ज्योतिर्विद जातक के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है.
यदि दिन का जन्म हो तो सूर्य पिता का कारक होता है एवं सदा ही आत्मा का कारक रहता है. लेकिन यदि रात का जन्म हो, तो शनि पिता का कारक बन जाता है. रात के जन्म में चंद्रमा माता का कारक होता है एवं सदा ही मन का कारक रहता है, लेकिन दिन के जन्म में शुक्र माता का कारक बन जाता है. मंगल पराक्रम, युद्ध और छोटे भाई का कारक है. बुध वाणी, अकादमिक (Academic) शिक्षा, बहन, मामा, मौसा और चाची का कारक है.
गुरु स्त्री की कुण्डली में जीवनसाथी का कारक है, इसके साथ ही वह बड़े भाई, पुत्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान का भी कारक है. पुरुष की कुण्डली में शुक्र जीवनसाथी का कारक होता है. शनि सेवक, चोरी एवं झूठे आरोपों में सजा का कारक है. राहु दादा का कारक है. यदि दिन का जन्म हो तो शनि चाचा का कारक होता है, और रात का जन्म हो तो सूर्य चाचा का कारक हो जाता है. केतु मोक्ष और मान सम्मान का कारक है. केतु को पताका (ध्वज) माना गया है, इसीलिए प्रभु श्री राम जी को 'रघुकुल केतु' कहा गया है. ज्योतिष में ग्रह पंचतत्वों के प्रधान हैं: शनि वायु तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, गुरु आकाश तत्व एवं शुक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. प्राचीन ज्योतिर्विद श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा जी से ऐसा सुना गया है.
श्लोक:
बृहस्पतिर्यदा कर्के स्वल्पमेघ: प्रवर्षति।
राजभिर्विग्रहश्चैव दुर्भिक्षम तत्र जायते।।
अर्थात: 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक और पुनः 24 जनवरी 2027 से 6 अप्रैल 2027 तक.
विश्लेषण: जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हैं और वे जन्म राशि अथवा नाम राशि से 1, 3, 4, 6, 8 और 12वें स्थान पर हों, तो व्याधि (रोग), भय, मान सम्मान में कमी, उच्च विद्या प्राप्ति में कठिनाई, धन की हानि, परदेश गमन और मित्रों से विरोध करवाते हैं.
गुरु को पति सुख, धर्म, अध्यात्म, संतान, पुत्र, विद्या, विवेक, ज्येष्ठ भ्राता (बड़े भाई), स्वर्ण धातु एवं ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है. शरीर में यह लीवर (यकृत), हृदय कोष, पाचन प्रक्रिया और कर्ण (कान) आदि का कारक भी माना जाता है. कुण्डली में गुरु यदि अशुभ हो अथवा अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट या युक्त हो, तो वह गुरु से सम्बंधित सुखों में कमी करता है.
जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय अनुकूल वर्षा की कमी रहेगी. कहीं कहीं दुर्भिक्ष (सूखा या अकाल) पड़ेगा, राष्ट्राध्यक्षों में परस्पर टकराव एवं युद्ध का माहौल बनेगा, देश में शासन प्रशासन में परिवर्तन तथा अनेक स्थलों पर जनआंदोलन एवं उपद्रव होंगे. कर्क राशि में गुरु उपरोक्त समय में अतिचारी (तेज) गति से गोचर करेंगे, जिससे देश के कुछ भागों में अनाज की कमी हो सकती है. इसी प्रकार, यह गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए अशुभ और कुछ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल भी प्रदान करेगा.
पंडित डॉ. राज कुमार द्विवेदी शास्त्री (ज्योतिर्विद).
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