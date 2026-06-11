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जानिए ब्रह्मांड के वो गुप्त ज्योतिषीय नियम जो तय करते हैं आपका भाग्य

Secret astrology rules: ये आर्टिकल ब्रह्मांड के 360 अंशों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और नवग्रहों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गतिशीलता और उनके कारकों के महत्व को समझाता है.

Written ByPt Rajkumar shastriEdited By:harsh singh
Published: Jun 11, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:06 PM IST
जानिए ब्रह्मांड के वो गुप्त ज्योतिषीय नियम जो तय करते हैं आपका भाग्य

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