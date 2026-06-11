जानिए ब्रह्मांड के वो गुप्त ज्योतिषीय नियम जो तय करते हैं आपका भाग्य

गुरु स्त्री की कुण्डली में जीवनसाथी का कारक है, इसके साथ ही वह बड़े भाई, पुत्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान का भी कारक है. पुरुष की कुण्डली में शुक्र जीवनसाथी का कारक होता है. शनि सेवक, चोरी एवं झूठे आरोपों में सजा का कारक है. राहु दादा का कारक है. यदि दिन का जन्म हो तो शनि चाचा का कारक होता है, और रात का जन्म हो तो सूर्य चाचा का कारक हो जाता है. केतु मोक्ष और मान सम्मान का कारक है. केतु को पताका (ध्वज) माना गया है, इसीलिए प्रभु श्री राम जी को 'रघुकुल केतु' कहा गया है. ज्योतिष में ग्रह पंचतत्वों के प्रधान हैं: शनि वायु तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, गुरु आकाश तत्व एवं शुक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. प्राचीन ज्योतिर्विद श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा जी से ऐसा सुना गया है.