Hasta Sanjeevan: अंक ज्योतिष की सबसे प्रामाणिक और प्राचीन किताब हस्त संजीवन में अंकों के रहस्य का बहुत ही गहरा वर्णन मिलता है. इस महान ग्रंथ में बताया गया है कि इंसान की जन्म तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती है. ये तारीख हमारे पूरे जीवन की आर्थिक स्थिति और भाग्य को तय करती है. बहुत से लोग जीवन भर अमीर बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं.
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेहद भाग्यशाली तारीखों को जन्म लेते हैं. इस किताब के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों पर धन के देवता कुबेर देव की खास कृपा होती है. आइए जानते हैं कि वे कौन से खास मूलांक हैं जो इंसान को जन्म से ही अमीर और भाग्यशाली बनाते हैं.
हस्त संजीवन के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 5 का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है. बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार और धन का कारक कहा जाता है. इस तारीख को जन्मे लोगों पर कुबेर देव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है.
इन लोगों का दिमाग बिजनेस के मामले में बहुत तेज चलता है. ये लोग बहुत ही कम उम्र में अपनी बुद्धि के बल पर बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं. इनकी बातचीत करने की कला इतनी शानदार होती है कि ये मिट्टी को भी सोना बना देते हैं. इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है.
इसी तरह जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 बनता है. इस प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है कि मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह होता है. शुक्र देव को सुख, समृद्धि, वैभव और लग्जरी लाइफ का देवता माना जाता है. कुबेर देव की कृपा से इस मूलांक के लोग बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते हैं.
इन्हें महंगी गाड़ियां, बड़े मकान और सजने संवरने का बहुत शौक होता है. ये लोग जहां भी जाते हैं, वहां आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं. इनके पास धन का आगमन बहुत ही स्वाभाविक रूप से होता है. अगर ये लोग किसी गरीब परिवार में भी जन्म लें, तो अपनी किस्मत से उस परिवार को अमीर बना देते हैं.
इसके बाद नंबर आता है मूलांक 1 का, जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का होता है. हस्त संजीवन के अनुसार मूलांक 1 का स्वामी सूर्य देव को माना गया है. सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए इस तारीख के लोगों में राजाओं जैसे गुण होते हैं.
कुबेर देव की विशेष कृपा के कारण इन लोगों के पास कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है. ये लोग नौकरी करें या व्यापार, हमेशा सबसे ऊंचे पद पर बैठते हैं. इनका मान सम्मान समाज में बहुत ज्यादा होता है. ये लोग जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. इनकी प्रशासनिक क्षमता बहुत मजबूत होती है.
किताब में यह भी साफ कहा गया है कि इन शुभ तारीखों में पैदा होने के बाद भी कर्मों का अच्छा होना बहुत जरूरी है. यदि कोई जातक कुबेर देव की कृपा का पूरा लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपनी बुद्धि और धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए. गलत रास्तों से कमाया गया धन कभी भी टिकता नहीं है.
जब इन भाग्यशाली मूलांक के लोगों के जीवन में बुध या शुक्र की अनुकूल दशा आती है, तो इनकी किस्मत अचानक बदल जाती है. इसलिए अपनी तारीख के महत्व को समझें और सही दिशा में प्रयास करें. कुबेर देव के आशीर्वाद से आपकी मेहनत बहुत जल्द आपको समाज के सबसे अमीर लोगों की कतार में खड़ा कर देगी.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)