/सितंबर में बनेंगे 4 राजयोग, 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी, करियर में भी मिलेगी बड़ी कामयाबी!

Lucky Rashi This Month: ज्योतिष की नजर से सितंबर महीना विशेष रहने वाला है क्योंकि 3 बड़े ग्रह अपनी ही राशि में रहेंगे और राजयोग बनाएंगे. कुल मिलाकर देखें तो सितंबर 2026 में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र गोचर करेंगे, जिससे 4 राजयोगों का निर्माण होगा. ये राजयोग 5 राशि वालों के लिए बेहद सकारात्मक साबित हो सकते हैं.
2 सितंबर 2026 को शुक्र अपनी ही राशि तुला में गोचर करेंगे जिससे
मालव्य राजयोग बनेगा. यह धन-वैभव, सौंदर्य और करियर में सफलता देने वाला योग है. इसके बाद 7 सितंबर को बुध अपनी ही राशि कन्या में गोचर करके भद्र राजयोग बनाएंगे. यह कम्युनिकेशन स्किल्स और तार्किक क्षमता बेहतर करेगा. साथ ही नौकरी-व्यापार में सकारात्मक नतीजे देगा.
17 सितंबर को सूर्य के कन्या में गोचर से बुध-सूर्य की युति होगी और बुधादित्य राजयोग बनेगा. यह बुद्धिमत्ता, लीडरशिप स्किल बढ़ाने के साथ ऊंचा पद और सरकारी पक्ष से लाभ दिलाता है. 26 सितंबर को बुध का तुला में गोचर होगा, जिससे बुध-शुक्र की युति बनेगी जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. यह योग मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनाता है. जानिए ये सभी योग किन राशियों को लाभ दे सकते हैं.
1. मेष राशि: मेष राशि वालों को सितंबर करियर में तरक्की के नए मौके दे सकता है. यदि आप मेहनत और कोशिशों में कमी न रखें तो बड़ा प्रोजेक्ट या डील हाथ लग सकती है. धन लाभ भी हो सकता है. आर्थिक मजबूती मिलेगा.
2. कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए सितंबर महीना ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. नौकरी करने वालों का टैलेंट उनके बॉस पहचानेंगे और नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं. व्यापारियों के जो काम पूरे होन या मंजूरी मिलने में दिक्कत आ रही थी, वो अब मिल सकती है.
3. कन्या राशि : कन्या राशि में भद्र राजयोग बन रहा है जो करियर में की गई मेहनत का फल देगा. प्रॉपर्टी या शेयर आदि में जो निवेश किया था उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है. आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है. आपकी जमापूंजी बढ़ेगी.
4. तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए सितंबर महीना गोल्डन टाइम शुरू कर सकता है. आपकी राशि में बन रहा मालव्य राजयोग ऊंचा पद दिला सकता है. आपका नेटवर्क मजबूत होगा. नए स्त्रोतों से पैसा मिल सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
5. मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सितंबर धन-करियर दोनों मामले में अच्छा साबित हो सकता है. आपके काम को पहचान मिलेगी. नई नौकरी मिलने के योग हैं. व्यापारी वर्ग यदि अपना काम दूसरे शहर या देश तक बढ़ाना चाहते हैं तो सितंबर महीना अनुकूल रह सकता है. अचानक धन लाभ हो सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)