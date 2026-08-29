/सितंबर 2026 मासिक राशिफल: 5 ग्रह गोचर से सजा सितंबर महीना, जानिए किस राशि के लिए शुभ किसके लिए अशुभ?

सितंबर 2026 का महीना कई लोगों के लिए चीजों को नए नजरिए से देखने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने का समय बन सकता है. कुछ ग्रहों की बदलती स्थिति जहां काम और आर्थिक मामलों में व्यावहारिकता बढ़ाएगी, वहीं रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में भी कई ऐसी बातें स्पष्ट हो सकती हैं जिन्हें हम काफी समय से टालते आ रहे थे.
इस महीने की एक खास बात यह है कि केवल आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि यह समझना भी जरूरी होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है. कई बार हम गति को प्रगति समझ लेते हैं, जबकि सही समय पर लिया गया सोच-समझकर फैसला कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.
सितंबर महीने में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह गोचर करके अपनी राशि बदलेंगे. इसमें बुध ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहा है. इसके अलावा ग्रहों के कई नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे. यहां पढ़ें अपनी चंद्र राशि के अनुसार सितंबर 2026 का मासिक राशिफल.
सितंबर आपके लिए काम और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का महीना है. पिछले कुछ समय से जिन चीजों को आप केवल उत्साह के भरोसे आगे बढ़ा रहे थे, अब उनमें योजना और अनुशासन की जरूरत महसूस होगी. ऑफिस में किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. अपनी बात रखने में आप प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन हर विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है.
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है, हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखें. सामने वाला आपकी बात समझता है या नहीं, यह तय करने से पहले उसकी बात सुनना भी जरूरी होगा.
स्वास्थ्य में नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें.
महीने की सलाह: हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती. अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां परिणाम वास्तव में मायने रखता है.
इस महीने आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है. किसी ऐसे काम पर दोबारा ध्यान जा सकता है जिसे आप समय या परिस्थितियों के कारण पीछे छोड़ चुके थे. नौकरी करने वालों के लिए अपने हुनर को सामने रखने का अच्छा अवसर बन सकता है, वहीं बिजनेस में नई रणनीति पर काम करने का समय है.
पैसों को लेकर सितंबर आपको थोड़ा व्यावहारिक बनाएगा. खर्च करने से पहले आप सोचेंगे, और यही आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बढ़ सकती है. जो लोग किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें इस महीने कुछ स्पष्टता मिल सकती है.
परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का फर्क हो सकता है, लेकिन विषय उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहली नजर में लगेगा.
महीने की सलाह: जो चीज आपको खुशी देती है, उसके लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है. संतुलित जीवन में आपकी अपनी जगह भी जरूरी है.
सितंबर में आपका ध्यान घर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन की ओर अधिक रह सकता है. काम अच्छा चलता रहेगा, लेकिन मन बार-बार उन बातों की ओर जाएगा जिन्हें आप निजी स्तर पर सुलझाना चाहते हैं. घर में बदलाव, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी खरीदने जैसे किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले की चर्चा हो सकती है.
करियर में महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत तेज रहेगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी महत्वपूर्ण बातचीत में काम आएंगी. हालांकि उत्साह में आकर ऐसा कमिटमेंट न कर लें जिसे निभाना बाद में भारी लगे.
आर्थिक मामलों में कोई बहुत बड़ा जोखिम लेने के बजाय मौजूदा प्लान को मजबूत करना बेहतर होगा. रिश्तों में गलतफहमी से बचें.
महीने की सलाह: हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है. कभी-कभी सही शब्द तभी आते हैं जब हम पहले अपनी बात खुद समझ लेते हैं.
आपके लिए सितंबर काफी सक्रिय महीना रह सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिन कामों को लेकर कुछ समय से झिझक थी, उनमें पहल करने की इच्छा होगी. बातचीत, मीटिंग, ट्रैवल और नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है.
महीने के दूसरे हिस्से में मंगल आपकी राशि में आने के कारण ऊर्जा बढ़ सकती है, लेकिन उसी के साथ आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं. काम जल्दी पूरा करने की इच्छा अच्छी है, लेकिन लोगों से भी अपनी ही रफ्तार की अपेक्षा करना तनाव पैदा कर सकता है.
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. निजी रिश्तों में कोई पुराना विषय फिर उठे तो उसे इस बार टालने के बजाय स्पष्टता से बात करना बेहतर होगा.
महीने की सलाह: अपनी सेंसेटिविटी को कमजोरी मत समझिए, लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया लेना भी जरूरी नहीं है.
यह महीना आपके लिए प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ने का है. पिछले कुछ समय से आपका ध्यान खुद को साबित करने या किसी स्थिति को अपने अनुसार चलाने पर अधिक रहा हो, तो सितंबर आपको थोड़ा भीतर देखने का मौका देगा.
आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. आय के साथ-साथ यह समझना जरूरी होगा कि पैसा कहां जा रहा है. कोई बड़ा खर्च करने से पहले उसकी वास्तविक आवश्यकता जरूर सोचें.
करियर में आपके अनुभव का फायदा मिलेगा, लेकिन किसी सहकर्मी या वरिष्ठ व्यक्ति से ईगो न रखें. आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन उसे कैसे कहा जाता है, इसका असर भी उतना ही होता है.
रिश्तों में पुरानी अपेक्षाओं को छोड़कर व्यक्ति को जैसा वह है, वैसा देखने की जरूरत पड़ सकती है.
महीने की सलाह: हर बदलाव आपकी पहचान को चुनौती नहीं देता. कई बदलाव आपको अपने अधिक वास्तविक रूप के करीब ले जाते हैं.
सितंबर आपके लिए साल के महत्वपूर्ण महीनों में से एक हो सकता है. आपकी राशि में बुध और बाद में सूर्य का प्रवेश आपको स्पष्टता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में मजबूती दे सकता है.
काम में कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें आपको अच्छे से योजना बनाने की जरूतर हो. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे करने के लिए भी यह अच्छा समय है. लेकिन परफेक्शन के चक्कर में खुद पर अनावश्यक दबाव मत डालिए.
आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है. महीने के अंतिम हिस्से में पैसे से जुड़ी बातचीत, नेगोशिएशंस या नई प्लानिंग के लिए परिस्थितियां बेहतर बन सकती हैं.
रिश्तों में अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करें. हर भावना को लॉजिक में बदलना संभव नहीं होता.
महीने की सलाह: बेहतर करने की कोशिश अच्छी है, लेकिन हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश कभी-कभी आगे बढ़ने से रोक देती है.
सितंबर की शुरुआत आपके लिए काफी सुखद हो सकती है. शुक्र आपकी राशि में आकर आपकी पर्सनालिटी, रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी से जुड़े मामलों में सकारात्मकता बढ़ा सकता है. लोगों से जुड़ना आसान होगा और आपकी मौजूदगी लोग नोटिस करेंगे.
काम में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है. लेकिन महीने के पहले हिस्से में कुछ काम पर्दे के पीछे करना बेहतर होगा. अपनी हर योजना सबके सामने रखने की जरूरत नहीं है.
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ सकती है. सिंगल लोगों के लिए भी किसी मनपसंद व्यक्ति से मिलने की संभावना बन सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, लाइफस्टाइल में बेहतरी के लिए आप खुले हाथ से खर्च कर सकते हैं.
महीने के अंत तक महत्वपूर्ण बातचीत या एग्रीमेंट आपके पक्ष में जा सकता है.
महीने की सलाह: दूसरों को खुश रखने की आदत में अपनी जरूरतों को इतना पीछे मत रखिए कि बाद में आपको खुद से शिकायत हो.
सितंबर में आपके सोशल और प्रोफेशनल सर्कल में गतिविधियां बढ़ सकती हैं. नए लोगों से मुलाकात, नेटवर्किंग या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट से फायदा मिलने की संभावना है. कोई पुराना लक्ष्य जो आप भूल चुके थे, फिर से उस पर काम कर सकते हैं.
करियर के मामले में आपको यह तय करना होगा कि कौन-सी अपॉरच्युनिटी वास्तव में आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए अच्छी है. केवल इसलिए किसी चीज को स्वीकार न करें क्योंकि वह अच्छी दिख रही है.
पैसों में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है. किसी मित्र या परिचित के कहने पर आर्थिक फैसले लेने से बचें.
रिश्तों में इस महीने आप अधिक सिलेक्टिव रह सकते हैं. ऊपरी बातचीत में आपका मन कम लगेगा. जिनसे सच में कनेक्शन है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा.
महीने की सलाह: अपनी अंदर की आवाज सुनिए, लेकिन उसे मौजूदा स्थिति के अनुसार ढालना भी उतना ही जरूरी है.
सितंबर करियर के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण महीना हो सकता है. जिम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी सीनियर की नजर आपके काम पर जा सकती है या ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लीडरशिप दिखानी पड़े.
आपमें आइडियाज की कमी नहीं होगी, लेकिन इस महीने केवल आइिडयाज से बात नहीं बनेगी. उन पर काम करना ही आपकी असली ताकत बनेगा. किसी बड़े प्रोफेशनल डिसीजन में जल्दबाजी न करें.
आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में टैक्स, लोन या किसी पुराने पेमेंट पर ध्यान देना पड़ सकता है.
घर और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा. परिवार में कोई व्यक्ति आपसे केवल समाधान नहीं, थोड़ा समय भी चाहता हो सकता है.
महीने की सलाह: अगला बड़ा लक्ष्य तय करने से पहले यह भी देखिए कि जो हासिल कर चुके हैं, उसे संभाल कितनी अच्छी तरह रहे हैं.
सितंबर आपकी सोच का दायरा बढ़ा सकता है. यात्रा, उच्च शिक्षा, नए बिजनेस आइडिया या किसी अलग तरह के प्रोफेशनल एक्सपोजर की संभावना बन सकती है. लंबे समय से किसी फैसले को लेकर अटके हैं तो इस महीने तस्वीर थोड़ा साफ दिखाई दे सकती है.
काम में अनुशासन रखना आपको फायदा देगा. लेकिन हर चीज को केवल प्रैक्टिकल तरीके से देखने के बजाय कभी-कभी नए विचारों के लिए भी जगह रखिए.
महीने के दूसरे हिस्से में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अधिक ध्यान मांग सकती हैं. हर मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संभलकर बात करें.
आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की प्लानिंग लाभदायक रहेगी.
महीने की सलाह: नियंत्रण आपके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन की हर अच्छी चीज पहले से तय योजना के अनुसार नहीं आती.
सितंबर आपके लिए अंदरूनी बदलाव और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का महीना है. राहु आपकी राशि में होने के कारण नई चीजें करने की इच्छा बनी रह सकती है, लेकिन हर नई दिशा सही दिशा हो, यह जरूरी नहीं.
इस महीने फायनेंस, इंवेस्टमेंट या किसी साझा जिम्मेदारी पर ध्यान देना पड़ सकता है. डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं.
काम में रिसर्च, स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग करने से फायदा मिलेगा. कोई ऐसा विषय जिसकी पूरी जानकारी अभी दूसरों के पास नहीं है, उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है.
रिश्तों में इमोशनल डिस्टेंस से बचें. कभी-कभी सामने वाले को आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहिए होता, सिर्फ यह जानना होता है कि आप उसके साथ हैं.
महीने की सलाह: बदलाव जरूरी है, लेकिन केवल पुरानी चीज से ऊब जाना बदलाव का पर्याप्त कारण नहीं है.
सितंबर का फोकस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर रहने वाला है. व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि कई ऐसी बातें स्पष्ट हो सकती हैं जिन्हें अब तक केवल महसूस किया जा रहा था, कहा नहीं जा रहा था.
शनि आपकी राशि में वक्री होने के कारण जिम्मेदारियों और पुराने फैसलों की समीक्षा भी चल सकती है. आपको लग सकता है कि तरक्की धीमी है, लेकिन कई बार धीमी गति हमें गलत दिशा में बहुत दूर जाने से बचाती है.
काम में सहयोग से ज्यादा फायदा मिलेगा बजाय हर चीज अकेले संभालने के. आर्थिक मामलों में अंदाजे लगाने से बचें और लॉन्ग टर्म स्टेबलिटी पर ध्यान दें.
प्रेम संबंधों में महीने का दूसरा हिस्सा भावनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है.
महीने की सलाह: बाउंड्रीज बनाना रिश्ते से दूरी बनाना नहीं है. सही बाउंड्रीज अच्छे रिश्तों को और मजबूत करती हैं.
सितंबर 2026 हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर बदलाव किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं आता. कई महत्वपूर्ण बदलाव चुपचाप शुरू होते हैं: एक नई सोच से, किसी पुराने डर को छोड़ने से, एक जरूरी बातचीत से या उस निर्णय से जिसे हम महीनों से टालते आ रहे थे.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)