Shani Asta Uday Dates 2026 : वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव साल 2026 में पूरे साल मीन राशि में ही संचरण करेंगे. लेकिन इस दौरान वे वक्री और मार्गी होंगे, नक्षत्र गोचर करेंगे, साथ ही अस्‍त और उदित भी होंगे. शनि की स्थिति में ये बदलाव सभी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेंगे. कुछ राशि वालों के लिए तो शनि की चाल में बदलाव बहुत लाभ देंगे.

40 दिन अस्‍त रहेंगे शनि, फिर लुटाएंगे धन

13 मार्च 2026 को शनि अस्‍त होंगे. मीन राशि में सूर्य का गोचर शनि को अस्‍त कर देगा. इसके बाद 22 अप्रैल 2026 को शनि उदित होंगे. करीब 40 दिन अस्‍त रहने के बाद जब शनि उदय होगा, तो वे ताकतवर धन राजयोग बनाएंगे. यह धन राजयोग 3 राशि वालों का अच्‍छा समय शुरू करेगा. जानिए ये लकी राशियां कौनसी हैं.

चमकेगी इन लकी राशि वालों की किस्‍मत

वृषभ राशि - वृषभ राशि वालों के लिए शनि उदय के बाद बना धन राजयोग बंपर लाभ देगा. करियर, व्‍यापार में उन्‍नति मिलेगी. धन लाभ होने के योग हैं. नए स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा. समाज में मान-सम्‍मान बढ़ेगा. साथ ही निवेश से लाभ होने के योग हैं. आपका प्रतिष्‍ठा चरम पर होगी.

मिथुन राशि - मिथुन राशि वालों के लिए भी यह धन राजयोग करियर में उन्‍नति के योग बनाएगा. बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है. मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है. नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. कारोबारियों के लिए भी समय अच्‍छा है. आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. कारोबारियों को खूब धनलाभ हो सकता है. कारोबार का विस्तार हो सकता है.

मकर राशि - मकर राशि के स्‍वामी शनि हैं और शनि द्वारा बनाया गया धन राजयोग इन जातकों का साहस-पराक्रम बढ़ाएंगे. आप बड़े लक्ष्‍य तय करेंगे और उन्‍हें हासिल भी करेंगे. नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अच्‍छा है. प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग हैं. रिश्‍तों का साथ मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)