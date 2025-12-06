Advertisement
trendingNow13030088
Hindi Newsऐस्ट्रो

2026 में शनि का ताकतवर 'धन राजयोग', 40 दिन अस्‍त रहने के बाद 3 राशियों के लिए खोलेंगे खजाना, नोटों में खेलेंगे

Shani in 2026: ज्‍योतिष के अनुसार सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह ढाई साल में राशि गोचर करते हैं. लेकिन इस बीच में चाल में बदलाव, नक्षत्र गोचर और स्थिति में परिवर्तन करते हैं. साल 2026 में शनि एक ऐसा ही बदलाव करते धन राजयोग बनाएंगे और 3 राशि वालों को मालामाल कर देंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 06, 2025, 04:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में शनि का ताकतवर 'धन राजयोग', 40 दिन अस्‍त रहने के बाद 3 राशियों के लिए खोलेंगे खजाना, नोटों में खेलेंगे

Shani Asta Uday Dates 2026 : वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि देव साल 2026 में पूरे साल मीन राशि में ही संचरण करेंगे. लेकिन इस दौरान वे वक्री और मार्गी होंगे, नक्षत्र गोचर करेंगे, साथ ही अस्‍त और उदित भी होंगे. शनि की स्थिति में ये बदलाव सभी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेंगे. कुछ राशि वालों के लिए तो शनि की चाल में बदलाव बहुत लाभ देंगे. 

40 दिन अस्‍त रहेंगे शनि, फिर लुटाएंगे धन 

13 मार्च 2026 को शनि अस्‍त होंगे. मीन राशि में सूर्य का गोचर शनि को अस्‍त कर देगा. इसके बाद 22 अप्रैल 2026 को शनि उदित होंगे. करीब 40 दिन अस्‍त रहने के बाद जब शनि उदय होगा, तो वे ताकतवर धन राजयोग बनाएंगे. यह धन राजयोग 3 राशि वालों का अच्‍छा समय शुरू करेगा. जानिए ये लकी राशियां कौनसी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2026 में रॉकेट की रफ्तार से भागेगा मूलांक 4 वालों का करियर, ये गलती की तो धड़ाम से आएंगे नीचे, पढ़ें वार्षिक अंक राशिफल

चमकेगी इन लकी राशि वालों की किस्‍मत  

वृषभ राशि - वृषभ राशि वालों के लिए शनि उदय के बाद बना धन राजयोग बंपर लाभ देगा. करियर, व्‍यापार में उन्‍नति मिलेगी. धन लाभ होने के योग हैं. नए स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा. समाज में मान-सम्‍मान बढ़ेगा. साथ ही निवेश से लाभ होने के योग हैं. आपका प्रतिष्‍ठा चरम पर होगी. 

मिथुन राशि - मिथुन राशि वालों के लिए भी यह धन राजयोग करियर में उन्‍नति के योग बनाएगा. बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है. मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है. नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. कारोबारियों के लिए भी समय अच्‍छा है. आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. कारोबारियों को खूब धनलाभ हो सकता है. कारोबार का विस्तार हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 2025 में शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? आएंगे ऐसे-ऐसे बदलाव

 

मकर राशि - मकर राशि के स्‍वामी शनि हैं और शनि द्वारा बनाया गया धन राजयोग इन जातकों का साहस-पराक्रम बढ़ाएंगे. आप बड़े लक्ष्‍य तय करेंगे और उन्‍हें हासिल भी करेंगे. नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अच्‍छा है. प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग हैं. रिश्‍तों का साथ मिलेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

shani asta 2026

Trending news

'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा