विष योग बन गया! 8 जुलाई की शाम 4 बजे तक संभलकर रहें 5 राशि वाले, मंडरा रहे संकट के बादल

Vish Yog Today: शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और अब चंद्रमा भी राशि बदलकर मीन में आ गए हैं. जिससे गुरु की राशि मीन में शनि-चंद्र की युति से विष योग का निर्माण हुआ है, जिसे ज्योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार 6 जुलाई 2026 की सुबह 09:56 बजे से बना विष योग 8 जुलाई की शाम 4 बजे तक सक्रिय रहेगा.
मन, भावनाओं, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन के कारक चंद्रमा और कर्मफलदाता शनि की युति से बना यह विष योग काम में बाधाएं, रिश्तों में दूरी, गलत फैसले, तनाव और बीमारी का कारण बनता है. ऐसे में 8 जुलाई की शाम तक 5 राशि वालों को नुकसान से बचने के लिए संभलकर रहना चाहिए.
चंद्रमा 8 जुलाई की शाम 4 बजे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब शनि-चंद्र की युति टूटने से विष योग भी समाप्त हो जाएगा. जानिए तब तक किन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है.
मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है. कुछ लोगों में करियर को लेकर निराशा का भाव रह सकता है. काम ज्यादा रहेगा और सीनियर्स से तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत होगी. घर में भी तनाव-उदासीनता रह सकती है. जल्दबाजी में फैसले न लें.
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
सिंह राशि: यह समय आपको बेवजह खर्च, तनाव, बीमारी दे सकता है. कोई भी गलत काम न करें, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. न ही किसी भी तरह को जोखिम लें. विशेष तौर पर यात्रा के समय सावधान रहें.
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से लाभ होगा.
कन्या राशि: कन्या राशि वालों की लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी के लिए यह समय मुश्किल रह सकता है. पार्टनर से विवाद हो सकता है या गलतफहमी हो सकती है. पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले भी संभलकर रहें. अहंकार से बचें.
उपाय: शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा करें.
धनु राशि : धनु राशि वालों को तनाव हो सकता है. अचानक बड़ा खर्च आ सकता है. निजी जीवन, संपत्ति, धन से जुड़ा निर्णय 8 जुलाई की शाम तक के लिए टालना ठीक रहेगा. परिजनों, विशेष तौर पर मां की सेहत का ख्याल रखें.
उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, चीनी का दान करें.
मीन राशि: मीन राशि में ही शनि-चंद्रमा की युति से विष योग बन रहा है और सबसे ज्यादा नकारात्मक असर रह सकता है. बेवजह की चिंता, तनाव, भ्रम, निर्णय लेने में समस्या हो सकती है. गलत कार्य न करें. यह समय धैर्य से निकालें.
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)