शनि-चंद्र बना रहे विष योग, ढाई दिन तक 3 राशि वालों को देंगे काम में अड़चनें और तनाव

ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है और वे हर ढाई में राशि बदलते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 2 अगस्त 2026 को दोपहर 03 बजकर 26 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं. जहां पहले से शनि ग्रह मौजूद हैं. चंद्रमा के मीन में गोचर से शनि-चंद्र की युति होगी और विष योग बन रहा है. यह योग 4 अगस्त 2026 की रात 09:53 बजे तक रहेगा. इस दौरान 3 राशि वालों को तनाव, उलझन, चिड़चिड़ापन और दुविधा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही काम में भी रुकावटें आ सकती हैं.
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा का शनि के साथ मिलकर विष योग बनाना इस राशि वाले लोगों को नुकसान दे सकता है. आपकी सेहत बिगड़ सकती है इसलिए खानपान और लाइफस्टाइल अच्छी रखें. जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए. उम्रदराज लोग भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. कीमती सामान खो सकता है. धन हानि हो सकती है.
उपाय - रोज शिव जी की पूजा करें.
विष योग कन्या राशि वालों को तनाव और गलतफहमी का शिकार बना सकता है. किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. आप उलझन में रहेंगे और इस चक्कर में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं. पार्टनर से बहस हो सकती है. बेवजह के खर्च भी आपको परेशान करेंगे. इसलिए बजट बनाकर चलें. साथ ही दिखावे के चक्कर में पैसा न बहाएं.
उपाय - रोज गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें.
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक स्थिति पर चोट कर सकती है. तंगी के चलते आप किसी से कर्ज ले सकते हैं, जिसे चुकाने में आपको दिक्कत हो सकती है. यदि पहले से कर्ज लिया हुआ है तो उसे चुकाने का दबाव रहेगा. कुल मिलाकर आर्थिक तंगी महसूस होगी. अपनी और पैरेंट्स की सेहत का ख्याल रखें. यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो सामान पर नजर रखें.
उपाय - शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)