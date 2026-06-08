कुछ ही घंटों में शुरू होगा भयंकर 'विष योग', 5 राशि वालों को शनि-राहु देंगे बड़ी चुनौतियां!

चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि बदलते हैं. 9 जून 2026 की तड़के सुबह 03:36 बजे चंद्रमा गोचर करके मीन राशि में आ रहे हैं, जिससे 2 अशुभ योग सक्रिय होंगे. इन दोनों योग को ज्योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. ये योग सेहत, आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों को भारी नुकसान देते हैं.
ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता कहते हैं जब चंद्रमा मीन राशि में आएंगे तो वहां पहले से मौजूद शनि से युति होगी और विष योग बनेगा. वहीं इस समय राहु कुंभ राशि में मौजूद हैं और मंगल मेष राशि में हैं. ये दोनों उग्र ग्रह हैं, जब चंद्रमा मीन राशि में आएंगे तो वे राहु और मंगल के बीच में होंगे, जिससे पाप कर्तरी योग बनेगा. जब भी कोई शुभ ग्रह उग्र ग्रहों के बीच में आता है तो यह योग बनता है.
चंद्रमा 11 जून 2026 की सुबह 08:16 बजे तक मीन राशि में रहेंगे और तब तक यह दोनों योग सक्रिय रहेंगे. लिहाजा इस दौरान 5 राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है.
1. कर्क राशि : कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं इसलिए इस दौरान आपको सतर्क रहने बहुत जरूरी है. नकारात्मक विचारों से बचें क्योंकि इस समय छोटी बात भी आपको बहुत तनाव दे सकती है. परिवार में झगड़ा हो सकता है. पार्टनर से विवाद हो सकता है. इस समय किसी पर ज्यादा भरोसा न करें और न अपनी पर्सनल बातें बताएं. बड़े फैसले इन 2 दिनों में लेने से बचें.
उपाय- भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें.
2. सिंह राशि : तनाव रहेगा, आर्थिक हानि होने के योग हैं. अचानक कोई अनचाही घटना हो सकती है. अपनी सेहत का ध्यान रखें. छोटी समस्या हो तो भी डॉक्टर को दिखाएं. यह समय धैर्य से निकालें.
उपाय : रोज दिन में दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें.
3. तुला राशि : विरोधी परेशान करेंगे और आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. धन से जुड़े बड़े फैसले न लेना ही बेहतर है. यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा करें. उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें.
4. कुंभ राशि : इस समय आपको धन हानि हो सकती है. लिहाजा बेवजह खर्च न करें और न ही बड़ा निवेश करें. परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है या कोई परेशानी आ सकती है. गुस्से से बचें और सोच-समझकर बोलें. जीवनसाथी से विवाद न करें.
उपाय - भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होगा.
5. मीन राशि : चंद्रमा मीन राशि में रहकर ही ये दोनों योग बना रहे हैं, लिहाजा इस राशि वालों को काफी समस्या हो सकती है. गुस्से और आक्रामकता से बचें. वर्कप्लेस पर राजनीति और विवाद से बचें. सेहत संबंधी समस्या हो सकती है. गाड़ी चलाते समय नियमों का ध्यान रखें और सावधानी बरतें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)