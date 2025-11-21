Shani Dev: जिन लोगों का नाम शुरू होता है इस अक्षर से, समझ लें उन पर होती है शनि देव की विशेष कृपा! कहीं आपका भी नाम तो नहीं!

Shani Dev connection with letter S: न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह और देवता शनि देव का 'स' अक्षर से गहरा और विशेष संबंध है. 'स' अक्षर शनि देव का प्रिय अक्षर है स से शुरू होने वाले नाम के जातक शनिदेव को अति प्रिय हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि स अक्षर को शनिदेव किस तरह की कृपा करते हैं और स अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातक कैसे होते हैं.

शनि देव की कृपा से जातक होते हैं अनुशासित और धैर्यवान

ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों का नाम स अक्षर से शुरू होता है वो लोग कुंभ राशि के होते हैं. स अक्षर यानीस, सा, सू, से , सो. कुंभ राशि शनिदेव के स्वामित्व की राशि है जिससे शनि देव इन जातकों को उनके काम शुभ फल देते हैं. मेहनत बर्बाद नहीं होने देते हैं. इसके साथ ही जातकों को अनुशासित और धैर्यवान बनाते हैं.

S या स अक्षर की राशि

कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि देव न्याय करते हैं और कर्म के अनुसार जातक को फल प्रदान करते हैं. शनि देव धैर्य, कर्म के साथ ही अनुशासन के कारक माने गए हैं. ऐसे में जिन जातकों का नाम S या स अक्षर से शुरू होता है वे लोग अनुशासिस जीवन जीते हैं और बहुत अधिक मेहनत करने वाले कर्मठ होते हैं. साधे गए काम को खत्म करके ही दम लेते हैं.

S नाम वालों के लिए सबसे शुभ देवता

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार स अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों पर शनिदेव की शुभ दृष्टि रहती है. ऐसे लोगों का जीवन स्थिर और प्रगति से भरपूर होता है. ये जातक अगर भगवान हनुमान की पूजा करें तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं. भगवान शिव के आराधना करने से शनिदेव इन पर क्रूर दृष्टि नहीं डालती है.

S या स अक्षर से शुरू होने वाले लोग कैसे होते हैं

S या स अक्षर से शुरू होने वाले लोग बहुत खुशमिजाज, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के होते हैं. थोड़े गुस्सैल तो होते हैं लेकिन किसी को अपने ऊपर गुस्सा नहीं होने देते हैं. परिवार के लोगों के लिए समर्पित होते हैं. जिन लोगों का नाम स अक्षर से शुरू होता है वो लोग सत्य बोलते हैं और झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

