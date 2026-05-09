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Hindi Newsऐस्ट्रोShani dev Puja Niyam: न चल रही साढ़ेसाती न ढैय्या... क्या तब भी कर सकते हैं शनिदेव की पूजा? यहां कन्फ्यूजन कर लें दूर

Shani dev Puja Niyam: न चल रही साढ़ेसाती न ढैय्या... क्या तब भी कर सकते हैं शनिदेव की पूजा? यहां कन्फ्यूजन कर लें दूर

Shani dev Puja Niyam Hindi Me: अगर किसी जातक की कुंडली में साढ़े साती या ढैय्या नहीं चल रही है तो क्या तब भी शनिदेव की पूजा की जा सकती है? आइए इस लेख में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 09, 2026, 07:16 AM IST
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Shani Dev
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Sade Sati and Dhaiya Shani dev Puja Niyam: हिंदू धर्म और ज्योतिष में शनिदेव को न्यायकर्ता और कर्मफल का दाता कहा गया है. हालांकि, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शनिदेव केवल डराते है या कष्ट देते हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि शनिदेव केवल जातक को उसके अच्छे-बुरे कर्मों का फल देते है. अच्छे कर्म का शुभ देते हैं और बुरे कर्म का दंड देते हैं. वहीं, ऐसे जातक जो जीवन में अनुशासन और धैर्य रखते हैं व मेहनत करते हैं उनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते हैं. ध्यान दे कि शनिदेव की पूजा को लेकर भी अनुशासन और नियम का पालन करना पड़ता है. वहीं जब शनिदेव की पूजा की बात आती है तो एक प्रश्न मन में जरूर आता है कि क्या जब कुंडली में साढ़ेसाती या ढैय्या न चल रही हो तब भी शनिदेव की पूजा की जा सकती है, हर दिन शनिदेव की पूजा की जा सकती है? इस लेख में हम इस बारे में ही जानेंगे.

क्या बिना साढ़े साती और ढैय्या के शनिदेव की पूजा करें या नहीं?
हिन्दू धर्म शास्त्रों की मानें तो बिना साढ़े साती या ढैय्या के भी हर दिन शनिदेव की पूजा करना सही होता है. ज्योतिष के अनुसार, शनिदेव ग्रह के रूप में जातक के करियर, आयु, जुटाए हुए धन और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए जातक को सही मार्ग पर लाता हैं. अगर किसी जातक की कुंडली में साढ़े साती या ढैय्या नहीं चल रही है तब भी व शनिदेव उसकी कुंडली में किसी न किसी भाव में स्थित होकर उसके जीवन पर अपना शुभ-अशुभ प्रभाव बनाए रखते हैं. ऐसे में शनि की स्थिति कुंडली में संतुलित रहे और जीवन में अनुशासन बना रहे, इसके लिए हर दिन शनिदेव की पूजा की जा सकती है. 

संचित भक्ति का प्रभाव
शनिदेव ऐसे जातक से प्रसन्न रहते हैं जो बिना किसी स्वार्थ या डर के या बिना किसी कष्ट के ही उनकी पूजा करते हैं और धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए खूब मेहनत करते हैं. साढ़े साती या ढैय्या नहीं चल रही हो तब भी शनिदेव की पूजा करने से जातक कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पाता है और वह मानसिक रूप से मजबूत होता है. शनिदेव ऐसे लोगों के लिए 'सुरक्षा कवच' का निर्माण करते हैं. शनिदेव की नियमित पूजा करने से यह भी होता है कि जब बुरा समय आता है तो संचित भक्ति के प्रभाव से कष्ट कम हो जाता है. शनिदेव की दृष्टि क्रूर का प्रभाव कम हो जाता है. हालांकि जो लोग हर दिन शनिदेव की पूजा करना चाहते वे ध्यान रखें की शनि मंदिर जाकर पूजा करें और पूजा करते हुए शनिदेव की आंखों में न देखें.

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कैसे कब करें शनि का अशुभ प्रभाव
साढ़े साती और ढैय्या के समय शनिदेव की पूजा देवता के रूप में की जाती है और बिन साढ़े साती या ढैय्या के शनिदेव की पूजा ग्रह के रूप में की जाती है. ग्रह के रूप में शनिदेव से प्रार्थना की जाती है कि शनि ग्रह की स्थिति शुभ और सकारात्मक बनी रहे. वहीं, शनिदेव के क्रूर प्रभाव को कम करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें. अधिक परेशानी हो तो अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह लें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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