Shani ke Upay: धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, जो कि शनि देव का दिन है. दंडाधिकारी शनि न्‍याय के देवता हैं. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लोगों को कभी ना कभी अपने जीवनकाल में झेलनी पड़ती है. इस समय 5 राशियां इसकी चपेट में हैं. शनि की साढ़ेसाती आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्‍ट देती है. कामों में बाधाएं आती हैं, पैसा नहीं टिकता, एक्‍सीडेंट-बीमारी के योग बनते हैं. जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कुल मिलाकर साढ़ेसाती जीवन में उथल-पुथल मचाने के लिए काफी होती है. इस समय शनि मीन राशि में वक्री हैं और 18 अक्‍टूबर को धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में यह शनि के कष्‍टों से निजात पाने का सुनहरा मौका है.

धनतेरस पर शनि के उपाय

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. साथ ही सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या है. ये जातक शनि के प्रकोप से राहत पाने के लिए 18 अक्‍टूबर, शनिवार को धनतेरस पर कुछ खास उपाय कर लें. इससे ढैय्या, साढ़ेसाती का बुरा प्रभाव कम हो सकता है.

शनि मंदिर में दीपक जलाना - धनतेरस के दिन शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने से शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. काम बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है.

बेजुबान जानवरों की सेवा करें- शनिदेव असहाय, गरीबों, बेजुबान जानवरों की सेवा करने वालों से बहुत प्रसन्‍न होते हैं. लिहाजा शनि दोष से निजात पाने के लिए जानवरों को भोजन-पानी दें, उनकी सेवा करें. गाय, कौआ, कुत्‍ता को रोटी खिलाएं. गरीब मजदूरों को भोजन दें. असहाय लोगों की मदद करें.

शनि स्‍तोत्र का पाठ - धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यानि की सूर्यास्त के बाद शनि स्तोत्र का पाठ करें. इससे शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. जीवन में खुशियां आती हैं, समृद्धि आती है.

शनि का दान - धनतेरस के दिन सरसों के तेल, तिल, लोहा, उड़द दाल आदि का दान करें. शनि से जुड़ी इन चीजों का दान करने से शनि की कृपा बरसती है.

