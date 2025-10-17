Advertisement
साढ़ेसाती-ढैय्या दे रही भारी कष्‍ट? धनतेरस पर मिल जाएगी मुक्ति, शनि देव देंगे लबालब पैसा और सक्‍सेस, जान लें तरीका

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है. धनतेरस के दिन शनि वक्री हैं और शनिवार का दिन पड़ रहा है. इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. ऐसे में धनतेरस के दिन शनि देव की कृपा पाने और साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍टों से निजात पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:10 AM IST
Shani ke Upay: धनतेरस शनिवार को पड़ रही है, जो कि शनि देव का दिन है. दंडाधिकारी शनि न्‍याय के देवता हैं. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लोगों को कभी ना कभी अपने जीवनकाल में झेलनी पड़ती है. इस समय 5 राशियां इसकी चपेट में हैं. शनि की साढ़ेसाती आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्‍ट देती है. कामों में बाधाएं आती हैं, पैसा नहीं टिकता, एक्‍सीडेंट-बीमारी के योग बनते हैं. जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कुल मिलाकर साढ़ेसाती जीवन में उथल-पुथल मचाने के लिए काफी होती है. इस समय शनि मीन राशि में वक्री हैं और 18 अक्‍टूबर को धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में यह शनि के कष्‍टों से निजात पाने का सुनहरा मौका है. 

धनतेरस पर शनि के उपाय 

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. साथ ही सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या है. ये जातक शनि के प्रकोप से राहत पाने के लिए 18 अक्‍टूबर, शनिवार को धनतेरस पर कुछ खास उपाय कर लें. इससे ढैय्या, साढ़ेसाती का बुरा प्रभाव कम हो सकता है. 

शनि मंदिर में दीपक जलाना - धनतेरस के दिन शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाने से शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. काम बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है. 

बेजुबान जानवरों की सेवा करें- शनिदेव असहाय, गरीबों, बेजुबान जानवरों की सेवा करने वालों से बहुत प्रसन्‍न होते हैं. लिहाजा शनि दोष से निजात पाने के लिए जानवरों को भोजन-पानी दें, उनकी सेवा करें. गाय, कौआ, कुत्‍ता को रोटी खिलाएं. गरीब मजदूरों को भोजन दें. असहाय लोगों की मदद करें. 

शनि स्‍तोत्र का पाठ - धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यानि की सूर्यास्त के बाद शनि स्तोत्र का पाठ करें. इससे शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. जीवन में खुशियां आती हैं, समृद्धि आती है. 

शनि का दान - धनतेरस के दिन सरसों के तेल, तिल, लोहा, उड़द दाल आदि का दान करें. शनि से जुड़ी इन चीजों का दान करने से शनि की कृपा बरसती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Dhanteras 2025

