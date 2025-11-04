Diseases due to Shani Dosh: कुंडली में शनि दोष होना ढेरों परेशानियां देता है. इसमें कई बीमारियां, तनाव और मानसिक समस्‍याएं भी शामिल हैं. शनि दोष के कारण शरीर में दर्द, स्किन प्राब्‍लम और कई बीमारियां होती हैं. इलाज के बाद भी पूरा आराम नहीं मिलता है. लगातार परेशानियां बनी रहती हैं. ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के साथ कुछ उपाय भी कर लें, इससे शनि देव प्रसन्‍न होते हैं और समस्‍याओं से राहत देते हैं.

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

शनि दोष के कारण होने वाली बीमारियां

Add Zee News as a Preferred Source

शनि दोष के कारण केवल आर्थिक समस्‍याएं नहीं होती हैं, बल्कि शरीर में जगह-जगह पर दर्द और बीमारियां भी होती हैं. जैसे- घुटनों में दर्द या जोड़ों पर दर्द. कुंडली में शनि का पीड़ित होना जोड़ों में दर्द देता है, सूजन, गठिया की समस्‍या हो जाती है. चलने-फिरने में प्राब्‍लम हो जाती है. एक्‍सीडेंट या हड्डी टूटने की समस्‍या होती है.

इसके अलावा शनि का कमजोर होना जातक को पाचन में समस्‍या देता है. हमेशा कब्‍ज की समस्‍या बनी रहती है. पेट दर्द और अल्‍सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

शनि देते हैं स्किन प्रॉब्लम

इतना ही कमजोर शनि स्किन संबंधी समस्‍या देता है. जातक को बार-बार शरीर में खुजली, एलर्जी, घाव ना भरने की शिकायत होती है. कुछ जातकों को शनि दोष के कारण फेंफड़ों से जुड़ी समस्‍या, अस्‍थमा की बीमारी हो जाती है. लगातार कमजोरी बनी रहती है. टीबी, कैंसर, स्‍ट्रेश, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के पीछे भी कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति होती है.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

शनि दोष के उपाय

शनि दोष से निजात पाने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें. तिल का दान करें. शनिवार को काला तिल, काले छाते, काले कंबल, जूते-चप्‍पल का दान करें. कौवे और कुत्‍तों को भोजन कराएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)