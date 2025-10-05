Advertisement
trendingNow12949368
Hindi Newsऐस्ट्रो

Shani Dosh: शनि दोष से मुक्ति के लिए दिवाली की रात चुपके से करें ये अचूक उपाय, नहीं सताएगी साढ़ेसाती और ढैय्या!

Shani Dosh Upay In Hindi: जो लोग शनि दोष से बुरी तरह से प्रभावित है उनको दिवाली की रात को कुछ ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए जिससे शनि के इन बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल सके और मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो सके. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shani Dosh Remedies
Shani Dosh Remedies

Shani Dosh Remedies In Hindi: सनातन धर्म के सभी बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का बहुत महत्व है. कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली का पर्व मनाने का विधान है. अमावस्या तिथि अपने आप में ही एक बहुत पवित्र और शुभ तिथियों में से एक और उस पर से जब इस दिवाली का पर्व मनाया जाता है तो इस तिथि का महत्व और बढ़े जाता है. इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. ध्यान दें कि दीपावली की रात को अगर कुछ विशेष उपाया कर लें तो शनि दोष को दूर किया जा सकता है. इसके साथ ही शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या के प्रभाव को भी कम किया जा साकता है. जिससे जीवन की कई परेशानियों से पार पाने के रास्ते खुल सकते हैं. आइए कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में जानें.

शनिदेव व हनुमान जी की विधिवत पूजा
ज्योतिष शास्त्र में शनि दोष के प्रभाव को कम करने का एक अचूक उपाय हनुमान जी की स्तुति करने को बताया जाता है. जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है उस पर शनिदेव अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम करते हैं. इसी तरह दीपावली की रात को अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें. वहीं दिवाली के दिन से ही लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें इसके साथ ही शनिदेव की पूजा भी करें तो शनिदोष दूर होगा और सभी कष्ट दूर होंगे.

दिवाली की रात तेल का दीपक जलाएं
जिन लोगों की कुंडली में शनि का दोष या जिन जातकों पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है वे लोग दीपावली की रात को सरसों के तेल का दीया जलाएं. इससे शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और कष्टों से मुक्ति देंगे व अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

शमी के पेड़ की पूजा 
जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष है और साढ़ेसाती व ढैय्या ने जीना दूभर कर दिया है तो उन जातकों को दिवाली पर शमी के पेड़ की पूजा आराधना करनी चाहिए. घर की उत्तर-पूर्व की दिशा में अगर शमी का पौधा लगाएं व उसकी नियमित पूजा करें तो कुंडली में शनि दोष खत्म हो जाएगा.

नारियल का अचूक उपाय
हिंदू धर्म में नारियल को एक अति पवित्र फल के रूप में देखा जाता है. अगर दीपावली की रात को बिना किसी की नजर में आए अपने सिर के ऊपर से 21 बार एक नारियल को वारें या उतारें और फिर दूसरे दिन नारियल को किसी नदी में प्रवाहित करें या हनुमान मंदिर में रख आएं तो शनिदोष, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम हो जाएगा. जीवन में सुख-सुविधाएं आएगी.

सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ
अगर किसी जातक की कुंडली में शनि दोष चल रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दीपावली की रात को हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं. इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर शनिदेव के दोषों को कुंडली से दूर करेंगे और जातक के सभी काम बनने लगेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Chandra Chalisa: सोमवार को सच्चे मन से करें चंद्र चालीसा का पाठ, मानसिक पीड़ा से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

और पढ़ें- Chanakya Niti: इन 4 किस्म के लोगों को सगा समझने की न करें भूल, ऑफिस में बचकर रहें, जानें चाणक्य नीति!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

diwali news

Trending news

आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
Nitesh Rane
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
Navy
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
Boeing 787
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
Viral News
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
Durga Puja Immersion Clash
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
;