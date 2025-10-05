Shani Dosh: शनि दोष से मुक्ति के लिए दिवाली की रात चुपके से करें ये अचूक उपाय, नहीं सताएगी साढ़ेसाती और ढैय्या!

Shani Dosh Remedies In Hindi: सनातन धर्म के सभी बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का बहुत महत्व है. कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली का पर्व मनाने का विधान है. अमावस्या तिथि अपने आप में ही एक बहुत पवित्र और शुभ तिथियों में से एक और उस पर से जब इस दिवाली का पर्व मनाया जाता है तो इस तिथि का महत्व और बढ़े जाता है. इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. ध्यान दें कि दीपावली की रात को अगर कुछ विशेष उपाया कर लें तो शनि दोष को दूर किया जा सकता है. इसके साथ ही शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या के प्रभाव को भी कम किया जा साकता है. जिससे जीवन की कई परेशानियों से पार पाने के रास्ते खुल सकते हैं. आइए कुछ प्रभावशाली उपायों के बारे में जानें.

शनिदेव व हनुमान जी की विधिवत पूजा

ज्योतिष शास्त्र में शनि दोष के प्रभाव को कम करने का एक अचूक उपाय हनुमान जी की स्तुति करने को बताया जाता है. जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है उस पर शनिदेव अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम करते हैं. इसी तरह दीपावली की रात को अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें. वहीं दिवाली के दिन से ही लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें इसके साथ ही शनिदेव की पूजा भी करें तो शनिदोष दूर होगा और सभी कष्ट दूर होंगे.

दिवाली की रात तेल का दीपक जलाएं

जिन लोगों की कुंडली में शनि का दोष या जिन जातकों पर साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है वे लोग दीपावली की रात को सरसों के तेल का दीया जलाएं. इससे शनिदेव अति प्रसन्न होंगे और कष्टों से मुक्ति देंगे व अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम करेंगे.

शमी के पेड़ की पूजा

जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष है और साढ़ेसाती व ढैय्या ने जीना दूभर कर दिया है तो उन जातकों को दिवाली पर शमी के पेड़ की पूजा आराधना करनी चाहिए. घर की उत्तर-पूर्व की दिशा में अगर शमी का पौधा लगाएं व उसकी नियमित पूजा करें तो कुंडली में शनि दोष खत्म हो जाएगा.

नारियल का अचूक उपाय

हिंदू धर्म में नारियल को एक अति पवित्र फल के रूप में देखा जाता है. अगर दीपावली की रात को बिना किसी की नजर में आए अपने सिर के ऊपर से 21 बार एक नारियल को वारें या उतारें और फिर दूसरे दिन नारियल को किसी नदी में प्रवाहित करें या हनुमान मंदिर में रख आएं तो शनिदोष, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम हो जाएगा. जीवन में सुख-सुविधाएं आएगी.

सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ

अगर किसी जातक की कुंडली में शनि दोष चल रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दीपावली की रात को हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं. इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर शनिदेव के दोषों को कुंडली से दूर करेंगे और जातक के सभी काम बनने लगेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

