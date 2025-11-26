Gemstone Tips: शनि का यह शक्तिशाली रत्न 2 राशिवालों के दूर करता है हर कष्ट! जातक को मिलने लगता है मेहनत का पूरा फल

Gemstone For Shani: ज्योतिष विद्या में रत्नों विशेष महत्व बताया गया है. जातकों की कुंडली को देखने और समझने के बाद जानकारों की सलाह पर कोई भी रत्न धारण करना चाहिए. कुंडली और राशि अनुसार जब कोई रत्न धारण किया जाता है को इसके शुभ प्रभाव भी जल्द ही नजर आने लगते हैं. इसी तरह आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि शनि का रत्न कौन सा है और किन दो राशियों के लिए शनि का रत्न विशेष लाभ देता है. आइए इस बारे में भी जानें कि किन राशिवालों के लिए शनि का रत्न अशुभ हो सकता है.

शनि का रत्न कौन सा है?

रत्न शास्त्र के अनुसार शनि देव रत्न नीलम है जो जातक को अति शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है. इस रत्न को धारण करने वाले लोग शनिदेव के बुरे प्रभाव से तो बचते ही हैं. इसके साथ ही जातक की जिंदगी में सुख के दिन शुभ हो जाते हैं.

इन 2 राशियों के लिए शनि का रत्न सबसे शुभ

रत्न ज्योतिष शास्त्र की मानें तो शनि का नीलम रत्न 12 सभी राशियों में से दो राशिवालों के लिए अति शुभ सिद्ध होता है. ये दो राशियां हैं कुंभ और मकर जो शनि ग्रह की स्वामित्व वाली राशियां हैं. इन दो राशि के जातक जैसे ही नीलम रत्न धारण करते हैं इनके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं. जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होने लगता है. वैसे तो ग्रहों और उनकी राशियों के हिसाब से रत्न धारण किए जाते हैं लेकिन कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी है. किसी भी व्यक्ति को कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

शनि का रत्न इन 6 राशियों के लिए अशुभ

रत्न शास्त्र की मानें तो राशिचक्र की 6 राशियां ऐसी है जिनको भूलकर भी नीलम रत्न नहीं धारण करना चाहिए. इन 6 राशि के जातक जैसे ही नीलम रत्न धारण करते हैं, वैसे ही उनके जीवन में तरह तरह की आर्थिक परेशानियां खड़ी होने लगती हैं. जैसे धन हानि, कार्य में सफलता न मिलना. ये हैं 6 राशियां.

मंगल ग्रह की मेष और वृश्चिक राशि.

चंद्रमा की कर्क राशि.

सूर्य की सिंह राशि.

गुरु की धनु और मीन राशि.

