Shani Gochar 2023: साल 2023 शुरू होते ही शनि बनाएंगे शश महापुरुष राजयोग, इन राशि वालों की होगी चांदी!

Saturn Transit in Aquarius 2023 to 2026 predictions in Hindi: ज्‍योतिष में शनि को न्‍याय का देवता माना गया है क्‍योंकि शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं. कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति जीवन में कई कष्‍टों और उतार-चढ़ाव का कारण बनती है. इस कारण शनि की स्थिति में हर छोटा-बड़ा बदलाव सभी 12 राशि वालों की जिंदगी पर बड़ा असर डालता है. साल 2023 में शनि 17 जनवरी को राशि गोचर करने जा रहे हैं. 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. शनि का अपनी ही राशि कुंभ में गोचर सभी जातकों के जीवन पर बड़ा असर डालेगा. शनि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में संचरण करेंगे.

शनि गोचर बनाएगा शश महापुरुष राजयोग

जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन शश महापुरुष राजयोग बनाएगा. वैदिक ज्‍योतिष में शश महापुरुष राजयोग को बेहद शुभ माना गया है. शनि गोचर से बन रहा यह राजयोग कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फल देगा. उन्‍हें नौकरी-व्‍यापार में उन्‍नति मिलेगी, धन लाभ होगा. साथ ही कामों में सफलता मिलेगी.

शनि गोचर से इन राशि वालों को होगा लाभ

शनि का कुंभ राशि में प्रवेश वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. कह सकते हैं कि इन राशि वालों की किस्‍मत का बंद ताला 17 जनवरी से खुलेगा.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक अब तक भाग्‍य की कमी के कारण तरक्‍की में जो रुकावटें झेल रहे थे, अब वे दूर होंगी. उन्‍हें तेजी से कामों में सफलता मिलने लगेगी. करियर में बड़ी तरक्‍की मिल सकती हे. विवाह होने के प्रबल योग हैं.

मिथुन राशि: मिथुन राशि से शनि की ढैय्या समाप्‍त होगी. इससे जीवन के कष्‍ट दूर होंगे. मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

तुला राशि: 17 जनवरी को शनि गोचर होते ही तुला राशि पर से भी शनि की ढैय्या समाप्‍त होगी. इससे तनाव दूर होगा. जीवन की समस्‍याएं खत्‍म होंगी. तरक्‍की और धन लाभ के योग हैं.

धनु राशि: शनि गोचर बड़ी राहत लेकर आएगा. इस राशि पर से शनि की साढ़े साती हटते ही बहुत राहत मिलेगी. किस्‍मत का पूरा साथ मिलने लगेगा. करियर में प्रमोशन, आय में बढ़ोतरी होगी. सारे काम पूरे होंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

