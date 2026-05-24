बुध के नक्षत्र में बैठे शनि कराएंगे 4 राशि वालों की मौज, 4 महीने में बढ़ेगी इनकम, करियर छुएगा आसमान

Saturn Transit 2026 : सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह ने हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है. शनि 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में आए और 9 अक्‍टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे.

ये 4 महीने कुछ राशियों के लिए शानदार रहने वाले हैं. इन लोगों को शनि देव पैसे, कामयाबी, शोहरत और खुशियों से नवाजने जा रहे हैं. ये लोग नए रिश्‍तों में बंध सकते हैं, साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य भी अच्‍छा रहेगा. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.

शनि की 4 राशियों पर विशेष कृपा

वृषभ राशि : वरदान साबित होंगे 4 महीने

वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन वरदान की तरह साबित हो सकते हैं. आप लोगों की इनकम में जबरदस्‍त बढ़ोतरी हो सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. नौकरी में प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर, कारोबार में विस्‍तार मिलेगा. नए रिश्‍ते में बंधने की उम्‍मीद है.

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मिथुन राशि : नई नौकरी मिलने के योग

शनि मिथुन राशि वालों को नई नौकरी का तोहफा दे सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने का बड़ा मौका हाथ लग सकता है. सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे. जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा है उन कारोबारियों और नौकरीपेशा वर्ग को विशेष लाभ मिल सकता है. तनाव दूर होगा. विवाद में जीत मिलेगी.

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तुला राशि : हर कदम पर भाग्‍य का साथ

शनि, शुक्र के परम मित्र हैं और तुला राशि के स्‍वामी शुक्र हैं. शनि का रेवती नक्षत्र में आना आपको हर कदम पर भाग्‍य का साथ दिलाएगा. आपको संपत्ति-वाहन का सुख मिलेगा. जीवन में अचानक सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. सालों से रुके काम पूरे होंगे. सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है. घर में मांगलिक आयोजन हो सकता है.

धनु राशि : बड़ा आर्थिक लाभ

शनि का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप पैसे बचाकर निवेश करने में भी सफल होंगे. नया काम की शुरुआत कर सकते हैं. स्थितियां मददगार रहेंगी. निजी जीवन भी अच्‍छा रहेगा.

बेहतर नतीजों के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)