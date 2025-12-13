Shani In Kundli: कुंडली के इस भाव में बैठा शनि देता है राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य, जीवन भर रहती है अमीरी

Advertisement
Shani Rajyog in Kundli: कुंडली के अलग-अलग भावों में बैठा शनि अलग-अलग प्रभाव डालता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के किस भाव में मौजूद शनि राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य देता है. 

 

Dec 13, 2025
Kundli me Shani ka Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन, जब शनि ग्रह की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग डर जाते हैं. शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है और उन्हें अक्सर सबसे कठोर ग्रह माना जाता है. दरअसल, शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे फल प्रदान करते हैं. अच्छे कर्मों का शुभ परिणाम और बुरे कर्मों का कठोर फल देने के कारण ही शनि से जुड़ा डर लोगों के मन में बना रहता है. जैसे ही किसी को यह पता चलता है कि उस पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या आरंभ होने वाली है, चिंता और तनाव उसे घेर लेते हैं. जबकि ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति यह तय करती है कि वह व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम देंगे. आइए जानते हैं कि कुंडली के अलग-अलग भावों में शनि का क्या प्रभाव पड़ता है.

लग्न या प्रथम भाव में शनि

वैदिक ज्योतिष  किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले भाव में शनि उच्च या शुभ स्थिति में हों, तो ऐसा जातक राजसी जीवन जीने वाला होता है. उसे सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है. ऐसे लोगों को नशे और मांसाहार से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. संयमित जीवन अपनाने पर शनि जीवनभर अनुकूल फल देते हैं.

दूसरे भाव में शनि

दूसरे भाव में स्थित शनि व्यक्ति को बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय बनाते हैं. ऐसा जातक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है. उसका भाग्योदय अमूमन जन्म स्थान या पैतृक घर से दूर होता है, जिस कारण वह परिवार से अलग रहकर जीवन यापन करता है.

तीसरे भाव में शनि

तीसरे भाव में शनि होने पर व्यक्ति अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर सफलता प्राप्त करता है. समाज में उसे सम्मान मिलता है और साहस की भी कमी नहीं रहती. यदि शनि अशुभ स्थिति में हों, तो जातक आलसी और नकारात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है.

चौथे भाव में शनि

चौथे भाव में शनि का होना अधिक शुभ नहीं माना जाता. इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कई बार मकान या भूमि सुख में बाधा आती है. चूंकि यह भाव माता से भी जुड़ा होता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

पांचवें भाव में शनि

पांचवें भाव में शनि व्यक्ति को रहस्यप्रिय बना देते हैं. ऐसा जातक अपने मन की बातें किसी से साझा नहीं करता और भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग-थलग रहता है. दांपत्य और संतान के प्रति उसकी चिंता कम देखी जाती है, जिससे सामाजिक छवि भी प्रभावित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: दसवें भाव में बैठा मंगल देता है तेज तरक्की या संघर्ष? जानें शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय

छठे भाव में शनि

छठे भाव में शनि होने पर व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और साहसी बनता है. अगर इस भाव में केतु भी हों, तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि शनि निर्बल या वक्री हों, तो आलस्य, रोग और कर्ज जैसी परेशानियां भी दे सकते हैं.

सातवें भाव में शनि

सातवें भाव में शनि व्यापार में सफलता दिलाते हैं. खासतौर पर लोहे, मशीनरी या तकनीकी क्षेत्र में. यह दांपत्य भाव भी है, इसलिए यदि जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर न हों तो शनि प्रतिकूल परिणाम देने लगते हैं और पेशेवर जीवन में बाधाएं आती हैं.

आठवें भाव में शनि

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, 8वें भाव में स्थित शनि व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करते हैं. हालांकि पिता के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती.

नवम भाव में शनि

भाग्य स्थान यानी नवम भाव में शनि अत्यंत शुभ माने जाते हैं. ऐसे जातक का भाग्योदय होता है और उसे जीवन में स्थायित्व तथा सुख प्राप्त होते हैं. मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एकमुखी रुद्राक्ष धारण करना विशेष लाभकारी होता है.

दशम भाव में शनि

10वें भाव कर्म और राजसत्ता का भाव होता है. यहां शनि अच्छे फल देते हैं. ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करता है और प्रतिष्ठित पदों पर पहुंच सकता है. कई प्रशासनिक अधिकारी और प्रसिद्ध ज्योतिषियों की कुंडली में शनि इसी भाव में पाए जाते हैं.

11वें भाव में शनि

11 वें भाव में शनि व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। वह कल्पनाशील होता है और जीवन के भौतिक सुखों का आनंद उठाता है. हालांकि. कभी-कभी चापलूसी की प्रवृत्ति भी देखी जाती है.

यह भी पढ़ें: आपकी किस्मत में भवन, भूमि और वाहन सुख है या नहीं, कुंडली के इस भाव से जानिए

12वें भाव में शनि

12 वें भाव में शनि शुभ परिणाम देते हैं. इससे परिवारिक सुख और व्यवसाय में वृद्धि होती है. लेकिन अगर व्यक्ति नशे या मांसाहार की ओर अधिक झुकाव रखे, तो शनि मानसिक अशांति और जीवन में कठिनाइयां भी दे सकते हैं.

